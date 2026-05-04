Tüketicilerin araç tercihlerinde güvenilirliğe odaklandığı günümüzde, iSeeCars platformu tarafından yayımlanan güncel çalışma büyük önem taşıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) verileri temel alınarak hazırlanan raporda, 2017 ile 2025 yılları arasındaki araç performansları mercek altına alındı. Analizler, araçların 30 yıllık kullanım ömürleri boyunca karşılaşabilecekleri muhtemel sorunları hesapladı.

MERCEDES-BENZ LİSTEYİ DOMİNE ETTİ

Araştırma sonuçlarına göre, yaşam döngüsü boyunca en az sorun çıkarma ihtimali bulunan marka Mercedes-Benz oldu. Alman üretici, en az geri çağrılan ilk 10 model listesinin dokuzunda yer alarak büyük bir başarı gösterdi.

Zirvede ikonik Mercedes G-Serisi yer alırken; SL-Serisi, E-Serisi, CLA ve GLC gibi modellerle marka, ilk 20 sıranın 15'ini elinde tuttu. Listede ayrıca MINI Convertible, Chevrolet Suburban, Subaru Crosstrek, Mazda MX-5 Miata RF ve Lexus ES 250 gibi araçlar da yer edindi.

FORD EN FAZLA SORUN YAŞAYAN MARKA OLDU

Raporun ikinci bölümü, Nisan 2025 ile Mart 2026 arasındaki 12 aylık dönemi bir önceki yılla kıyasladı. Bu süreçte sektör genelindeki geri çağırma bildirimleri üç katına çıktı. Amerikan devi Ford, bu alandaki olumsuz verilerin merkezinde yer aldı.

Şirket, sadece 2026 yılının Mart ayına kadar 19 farklı uyarı yayımladı. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte Ford'un servise geri çağırdığı araç sayısı 20 milyona yaklaştı. Araştırma sonuçları, Ford'un tek başına tüm sektörün toplamından daha fazla geri çağırma bildirdiğini gözler önüne serdi.

LİSTEDE DİĞER DEVLER DE YER ALDI

Aynı dönem içerisinde Mercedes-Benz 122 bin 331 aracını geri çağırırken; Toyota, Chrysler ve Hyundai gibi sektörün önemli üreticileri de en çok araç çağıran markalar arasında yer aldı.

En fazla sorun yaşatması beklenen 25 araçlık listenin 12'sini yine Ford modelleri oluşturdu. Yapılan analizler sonucunda, tüm otomobiller içerisinde en riskli seçenek olarak şirketin lüks markası Lincoln'e ait Aviator modeli öne çıktı.