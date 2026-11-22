Renault Twingo, bağımsız otomotiv organizasyonu AUTOBEST'in düzenlediği ECOBEST Challenge 2026'da 1 kWh batarya enerjisiyle 8,33 kilometre yol alarak test tarihinin en yüksek verimlilik değerine ulaştı. Önceki rekor, 8,17 km/kWh ile Dacia Spring'e aitti.

Sonuçlara göre testler, İtalya'nın Vairano kentindeki Quattroruote test pistinde gerçekleştirildi. Organizasyonda 15 farklı üreticinin 65 bin euro altındaki elektrikli otomobilleri gerçek sürüş koşullarında değerlendirildi.

TESLA MODEL Y İKİNCİ SIRADA

Tesla Model Y, 7,77 km/kWh verimlilik değeriyle genel sıralamada ikinci oldu. Mercedes-Benz CLA ise 7,21 km/kWh ile üçüncü sırada yer aldı.

Test edilen diğer 12 model, 1 kWh enerjiyle 7 kilometrenin altında yol alabildi. Listenin son sırasında, 4,92 km/kWh ile Zeekr 7GT bulundu.

Testteki 15 otomobilin hiçbiri, gerçek sürüş koşullarında WLTP kapsamında açıklanan resmi menzil değerlerine ulaşamadı. Resmi menziline en çok yaklaşan model Kia EV2 oldu.

DÖRT DAKİKADA 100 KİLOMETRELİK MENZİL

Organizasyonda hızlı şarj performansları da ölçüldü. Xpeng P7+, Zeekr 7GT, Volvo EX60 ve BMW iX3, dört dakikalık şarjla 100 kilometrelik gerçek sürüş menzili kazandı. Aynı menzil için Mercedes-Benz CLA'nın beş, Tesla Model Y'nin ise altı dakika şarj edilmesi gerekti.

2026 organizasyonunda ilk kez 400 kW DC ultra hızlı şarj istasyonları kullanıldı. Xpeng P7+, ulaştığı 446 kW şarj gücüyle testin en yüksek değerini kaydetti.

10 KM/KWH HEDEFİ İÇİN 2030 UYARISI

AUTOBEST Kurucusu ve Başkanı Dan Vardie, Twingo'nun rekorunu sevindirici bulduğunu ancak sektörün verimlilik konusunda henüz yolun başında olduğunu belirtti. Vardie, yıllar önce belirledikleri 10 km/kWh hedefine 2030'a kadar ulaşılmasının zor göründüğünü ifade etti.

Şarj sürelerinin kısalmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Vardie, Avrupa genelinde 500 kW ve üzeri istasyonların artırılması ve elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Quattroruote Kıdemli Editörü ve AUTOBEST Jürisi Başkan Yardımcısı Alessio Viola ise testlerin tarafsızlığına ilişkin, "Rakamlarımız kimseyi haklı veya haksız çıkarmak için değil, gerçeği olduğu gibi göstererek Avrupalı sürücülere güvendikleri otomobiller hakkında net bilgi vermek için var" dedi.