Türkiye otomobil pazarında 2026 yılının ilk yarısında 145 bin 804 adet hibrit araç satılarak yüzde 33,1'lik pazar payına ulaşıldı. Diğer motor seçeneklerinde düşüş yaşanırken hibrit satışlarının yüzde 6 artması, düşük tüketim sunan modellere talebi patlattı.

KULLANIM MALİYETİNDE TOGG İLE EŞİTLENEN TABLO

Yıllık 15 bin kilometre yol yapan ve 100 kilometrede ortalama 4,5 litre yakan bir hibrit otomobilin akaryakıt masrafı 44 bin 340 TL olarak hesaplandı.

Aynı mesafede yerli otomobil Togg T10X'in DC hızlı şarj maliyetinin 44 bin 265 TL gerçekleşmesi, verimli bir hibrit ile elektrikli aracın kullanım masrafını başa baş noktaya getirdi.

ŞEHİR İÇİ TRAFİKTE AKARYAKIT TÜKETİMİ NASIL DÜŞÜYOR?

Geleneksel benzinli motorların en fazla enerji tükettiği kalkış anlarında ve dur-kalk trafikte hibrit sistem otomatik olarak elektrikli motoru devreye sokuyor.

Saatte 50 kilometre hıza kadar sadece elektrikle ilerleyen araçlar, sıkışık şehir içi trafiğinde benzin kullanımını keserek işletim maliyetini düşürüyor.

2026'DA EN AZ YAKAN HİBRİT OTOMOBİL MODELLERİ

Piyasada düşük tüketim verileriyle öne çıkan modeller arasında 100 kilometrede 2,8 litrelik karma tüketim sunan Audi A6 Sedan e-hybrid ve Volvo XC60 Plug-in hybrid başı çekiyor.

Satış listelerinde üst sıralarda yer alan en az yakan hibrit otomobil modelleri ve 100 kilometredeki karma yakıt tüketim değerleri şu şekilde:

Audi A6 Sedan e-hybrid (PHEV): 2,8 Litre

Volvo XC60 Plug-in hybrid: 2,8 Litre

BMW X1 xDrive25e: 3,1 Litre

Volvo XC90 plug-in hybrid: 3,6 Litre

Toyota Yaris Hybrid: 3,8 Litre

Toyota Corolla / Hatchback Hybrid: 4,5 Litre

Toyota Yaris Cross Hybrid: 4,6 Litre

Opel Corsa Hybrid: 4,6 Litre

Renault Duster E-Tech full hybrid: 4,6 Litre

Toyota C-HR Hybrid: 4,7 Litre

Honda Jazz e:HEV: 4,8 Litre

Renault Austral: 4,8 Litre

Suzuki Swift: 4,8 Litre

Opel Mokka: 4,9 Litre

Citroen C4 X Hybrid 145: 4,9 Litre

Jeep Avenger: 4,9 Litre

Skoda Octavia: 4,9 Litre

Peugeot 2008 / 408 Hybrid: 5,0 Litre

Fiat Grande Panda: 5,0 Litre

Renault Rafale: 5,0 Litre

Toyota Corolla Cross Hybrid: 5,0 Litre

Volkswagen Golf: 5,1 Litre

MG ZS Hybrid+: 5,1 Litre

Alfa Romeo Junior: 5,2 Litre

Honda Prelude: 5,2 Litre

Skoda Superb: 5,3 Litre

Volkswagen Passat: 5,3 Litre

Honda HR-V e:HEV: 5,4 Litre

Cupra Formentor / Leon: 5,4 Litre

Peugeot 3008 Hybrid: 5,6 Litre

Ford Puma: 5,6 Litre

Hyundai Tucson: 6,0 Litre

Renault Captur Hybrid: 6,0 Litre