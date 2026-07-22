Türkiye otomobil pazarında 2026 yılının ilk yarısında 145 bin 804 adet hibrit araç satılarak yüzde 33,1'lik pazar payına ulaşıldı. Diğer motor seçeneklerinde düşüş yaşanırken hibrit satışlarının yüzde 6 artması, düşük tüketim sunan modellere talebi patlattı.
KULLANIM MALİYETİNDE TOGG İLE EŞİTLENEN TABLO
Yıllık 15 bin kilometre yol yapan ve 100 kilometrede ortalama 4,5 litre yakan bir hibrit otomobilin akaryakıt masrafı 44 bin 340 TL olarak hesaplandı.
Aynı mesafede yerli otomobil Togg T10X'in DC hızlı şarj maliyetinin 44 bin 265 TL gerçekleşmesi, verimli bir hibrit ile elektrikli aracın kullanım masrafını başa baş noktaya getirdi.
ŞEHİR İÇİ TRAFİKTE AKARYAKIT TÜKETİMİ NASIL DÜŞÜYOR?
Geleneksel benzinli motorların en fazla enerji tükettiği kalkış anlarında ve dur-kalk trafikte hibrit sistem otomatik olarak elektrikli motoru devreye sokuyor.
Saatte 50 kilometre hıza kadar sadece elektrikle ilerleyen araçlar, sıkışık şehir içi trafiğinde benzin kullanımını keserek işletim maliyetini düşürüyor.
2026'DA EN AZ YAKAN HİBRİT OTOMOBİL MODELLERİ
Piyasada düşük tüketim verileriyle öne çıkan modeller arasında 100 kilometrede 2,8 litrelik karma tüketim sunan Audi A6 Sedan e-hybrid ve Volvo XC60 Plug-in hybrid başı çekiyor.
Satış listelerinde üst sıralarda yer alan en az yakan hibrit otomobil modelleri ve 100 kilometredeki karma yakıt tüketim değerleri şu şekilde:
Audi A6 Sedan e-hybrid (PHEV): 2,8 Litre
Volvo XC60 Plug-in hybrid: 2,8 Litre
BMW X1 xDrive25e: 3,1 Litre
Volvo XC90 plug-in hybrid: 3,6 Litre
Toyota Yaris Hybrid: 3,8 Litre
Toyota Corolla / Hatchback Hybrid: 4,5 Litre
Toyota Yaris Cross Hybrid: 4,6 Litre
Opel Corsa Hybrid: 4,6 Litre
Renault Duster E-Tech full hybrid: 4,6 Litre
Toyota C-HR Hybrid: 4,7 Litre
Honda Jazz e:HEV: 4,8 Litre
Renault Austral: 4,8 Litre
Suzuki Swift: 4,8 Litre
Opel Mokka: 4,9 Litre
Citroen C4 X Hybrid 145: 4,9 Litre
Jeep Avenger: 4,9 Litre
Skoda Octavia: 4,9 Litre
Peugeot 2008 / 408 Hybrid: 5,0 Litre
Fiat Grande Panda: 5,0 Litre
Renault Rafale: 5,0 Litre
Toyota Corolla Cross Hybrid: 5,0 Litre
Volkswagen Golf: 5,1 Litre
MG ZS Hybrid+: 5,1 Litre
Alfa Romeo Junior: 5,2 Litre
Honda Prelude: 5,2 Litre
Skoda Superb: 5,3 Litre
Volkswagen Passat: 5,3 Litre
Honda HR-V e:HEV: 5,4 Litre
Cupra Formentor / Leon: 5,4 Litre
Peugeot 3008 Hybrid: 5,6 Litre
Ford Puma: 5,6 Litre
Hyundai Tucson: 6,0 Litre
Renault Captur Hybrid: 6,0 Litre