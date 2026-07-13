Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında dün sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma personeli ve ailesi memleketlerinde defnedildi. Uşak'taki aile ziyaretinden evlerine dönmek üzere yola çıkan uzman çavuş Hasan Samur (27) idaresindeki 35 MSB 45 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ve yaklaşık 50 metre sürüklenen araçtaki sürücü Hasan Samur ile eşi Zehra Samur (26) olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE VE BEBEĞİ KAYSERİ'DE YAN YANA DEFNEDİLDİ

Hastanede tamamlanan işlemlerin ardından cenazeler memleketlerine uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden Zehra Samur ile 8 aylık bebeği Aybars Karan Samur'un cenazeleri Kayseri'ye getirildi. Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camisi’nde anne ve bebeği için düzenlenen cenaze törenine ailenin yakınları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve jandarma personeli katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne Zehra Samur ve bebeği, Zincidere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

UZMAN ÇAVUŞ SAMUR UŞAK'TA DEFNEDİLDİ

Kazada araç başında hayatını kaybeden sürücü uzman çavuş Hasan Samur'un cenazesi ise memleketi Uşak'a nakledildi. Samur, Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yaptığı, eşi Zehra Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde memur olduğu öğrenildi.