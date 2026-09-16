Son dönemdeki fiyat artışlarıyla birlikte raflardaki etiketler cepleri yakmayı sürdürüyor. Tedavüle girdiği 2009 yılında yaklaşık 130 dolara denk gelen ve geniş bir alışveriş sepetini doldurabilen 200 TL, günümüzde temel gıda ve tüketim maddeleri karşısında sembolik bir değere dönüştü.

Bugün TSİ 16.04'te dolar/TL 48,65 lira seviyesinde. 200 TL'lik banknot, yaklaşık 4,11 doları yapıyor.

Her geçen eriyen alım gücü vatandaşın belini büküyor. En büyük banknot olan 200 TL bugün sadece 2 tane 2,5 litrelik kola almaya yetiyor.

FİYATLAR UÇTU, BANKNOT KÜÇÜLDÜ

Et, süt ve ekmek gibi temel gıda ürünlerinde görülen fahiş fiyatlar vatandaşın cebini yakıyor. Market raflarında dikkat çeken güncel fiyatlar, alım gücünün ne derece gerilediğini net bir şekilde kanıtlıyor. En büyük banknot olan 200 TL ile bugün 2 tane 2,5 litre kola alınabiliyor.

Popüler markaların kolaları 100 ile 81 lira arasında değişiyor. Bir markanın 2,5 litrelik kolası 100 TL'ye satılıyor.

Bir diğer markanın ise 2,5 litrelik ürünü fiyatı 81 TL'den satılıyor.