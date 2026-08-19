22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceyda Yakova, motosiklet kullanırken yaptığı paylaşımlar ile kısa sürede sosyal medyada on binlerce takipçiye ulaştı.

Zaman zaman motosiklet kullanırken tehlikeli hareketlerde bulunması nedeniyle yakın çevresi tarafından uyarılan Yakova, 17 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirdi.

NİSAN AYINDA DA KAZA YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Vefatıyla ailesini ve arkadaşlarını üzüntüye boğan ve dün gözyaşları içinde toprağa verilen Yakova'nın nisan ayında da motosiklet kullanırken bir trafik kazası geçirdiği ve ölümün kıyısından döndüğü öğrenildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, yaptığı paylaşım ile öğrencisinin vefatını duyurarak baş sağlığı diledi. Paylaşımda "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunumuz Ceyda Yakova’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.



SON MESAJLARI YÜREK BURKTU



Aynı zamanda voleybolcu olduğu öğrenilen Yakova'nın motosiklet kullanırken yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medya hesabında sevdikleri tarafından da tepkiyle karşılanıyordu. Yakova'nın yakın zaman önce yaptığı bir paylaşıma arkadaşı Sinan İslam Yılmaz tarafından "Aklım çıkıyor" yorumu yapılırken, Yakova'nın bu yoruma yanıt olarak "O zaman bi daha yapıyorum abicim" dediği öğrenildi.



Genç fenomenin hız ve adrenalin tutkusunun yaşamını kaybetmesine neden olması ise motosiklet kullanan gençlerin ebeveynlerinde derin bir endişe yarattı.