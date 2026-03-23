İstanbul’un en eski binalarının bulunduğu ilçelerden olan Fatih’te Ayvansaray Mahallesi’nde halk bayramın son günü adeta kabusu yaşadı. Ebe Sokak üzerinde bulunan ve bitişik nizamda inşa edilen üç katlı iki bina, belirlenemeyen bir nedenle saniyeler içinde çöktü.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı büyük bir mücadele başlatıldı.

DEPREM TATBİKATI GİBİ

Ekipler enkaz altında kalan 11 kişinin kurtarılabilmesi için güvenlik kordonu oluştururken, arama kurtarma köpekleri ve teknik cihazlarla enkaz yığınları arasında yaşam belirtisi arandı.

Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, görgü tanıkları çökme öncesinde şiddetli bir patlama sesi duyduklarını öne sürdü.

10 KİŞİ KURTARILDI

Yapılan kurtarma çalışmaları sonucu şu ana kadar 10 kişi göçük altından sağ salim çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere nakledildi.

Enkaz altında kalan son kişi için arama kurtarma çalışmaları uzun süre devam etti. Korkulan olmadı son kişi de sağ salim çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ancak iki binanın aynı anda çökmesi, İstanbul’da konut güvenliğini ve riskli binalar için yapılması gerekenleritekrar gündeme getirdi.

‘Kesin neden belli değil’

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, olay yerinde tüm devlet kurumlarının birlikte eş güdümlü şekilde hareket ettiğini, olayın ardından İBB Genel Sekreteri, İtfaiye Daire Başkanı, Genel Sekreter Yardımcılarının, belediye meclis üyelerinin olay yerine intikal ettiklerini belirtti. Aslan, “Mobil büfelerimiz olay yerinde. İSKİ, İGDAŞ ve tüm kurumlarımızın olay yerinde incelemeleri sürüyor” dedi.

Olayın neden meydana geldiğiyle ilgili kesin bir analiz bulunmadığını aktaran Aslan şöyle devam etti:

“İlk olarak doğal gaz patlaması denildi ancak doğal gaz patlamasında bir alevin oluşması gerekiyor. O alevin görüldüğüyle ilgili bir durum yok. Sahadaki gaz analizinde de bir gaz kokusuna rastlanmadı.”

CAN PAZARI YAŞANDI

Ekiplerin adeta dakikalarla yarışarak kurtardığı 10 yaralı, hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların durumları iyi.

VALİ GÜL: DOĞALGAZ PATLAMASI

İstanbul Valisi Davut Gül, çökmeyle ilgili yaptığı açıklamada doğalgaz patlaması sonucu gerçekleştiğini söyledi.İçişleri Bakanlığı, Fatih’teki olayla ilgili sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Vali Davut Gül’den sürekli bilgi aldığı ve AFAD ekiplerinin yürüteceği faaliyetlerin en hızlı şekilde sonuçlandırılması için talimat verdiği öğrenildi.

Gürlek: Soruşturma başlattık

Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlama sonucu çöktüğü iddia edilen 2 bina ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Gürlek şunları söyledi:

“Olay tüm yönleriyle incelenmektedir. Enkazda vatandaşlarımıza ulaşmak için görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”