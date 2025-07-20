İlişkilerde güven, en temel yapı taşlarından biri olarak öne çıkar. Ancak astrolojik açıdan bakıldığında, bazı burçlar bu konuda diğerlerine göre daha çok zorlanabiliyor. Özellikle özgürlüğüne düşkün ya da duygusal olarak değişken yapıya sahip olan burçlar, uzun soluklu bağlılıklar kurmakta güçlük çekebiliyor.

Elbette hiçbir burç “kesin sadakatsiz” etiketiyle anılamaz; fakat bazıları, aldatma potansiyeli açısından daha yüksek risk taşıyabiliyor. İşte astrolojik haritalarda sıkça sadakat konusunda kırmızı bayraklarla anılan, güven sınavında en çok zorlanan 5 burç…

İkizler Burcu

Zeki, meraklı ve sosyal bir yapıya sahip olan İkizler, aynı zamanda duygusal olarak kararsız bir portre çizer. Yeni deneyimlere olan yoğun ilgileri ve çabuk sıkılmaları, onları uzun süreli bir ilişki içinde tutmayı zorlaştırabilir. Bir gün sadık bir sevgili iken, ertesi gün başka bir heyecanın peşine düşebilirler.

Yay Burcu

Yay burcu için özgürlük, ilişkiden bile önce gelir. Monotonluk en büyük düşmanıdır. Yeni kültürler, farklı yüzler ve maceralar onun ruhunu besler. Bağlılık ise kimi zaman bir sınır gibi algılanır. Bu da Yay’ın ilişkilerde zaman zaman sadakatten uzaklaşmasına neden olabilir.

Koç Burcu

Koç cesur, enerjik ve tutkuyla doludur. Ancak bu özellikleri, ilişkiyi tutkulu kılarken aynı zamanda istikrarı tehdit edebilir. Dürtüsel kararları ve anlık tutkuları, Koç’un zaman zaman sadakatten sapmasına neden olabilir. Duygularına göre hareket eder; ne hissediyorsa onu yaşamak ister.

Kova Burcu

Kova burcu için duygusal bağlardan çok entelektüel uyum önemlidir. Duygularla boğulmak istemez, özgürlüğüne müdahale edildiğini düşündüğü anda içe kapanabilir. Sadakat onun için duygusal değil, mantıksal bir tercihtir. Bu yaklaşım ise ilişkilerde zaman zaman mesafe yaratabilir.

Terazi Burcu

İlişkiler burcu olarak bilinse de Terazi, sosyal çevresinde beğenilme ve onaylanma ihtiyacıyla öne çıkar. Flörtöz yapısı bazen sınırların bulanıklaşmasına yol açabilir. Sadakatsizlik eyleme dökülmeden önce, duygusal olarak kararsızlıkla kendini belli edebilir.