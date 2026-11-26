Dünyada en çok askeri harcama yapan 20 ülke açıklandı ve Türkiye 30 milyar dolarlık bütçesiyle listenin 18. sırasında yer aldı. Zirvede ise 954 milyar dolarlık harcamayla Amerika Birleşik Devletleri bulundu.

KÜRESEL SAVUNMA HARCAMALARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde artan jeopolitik gelişmeler devletlerin savunma bütçelerine ayırdığı kaynakları doğrudan etkiledi. Ülkeler, askeri kapasitelerini güçlendirmek amacıyla milyarlarca dolarlık yeni yatırımlar gerçekleştirdi. Açıklanan son veriler, küresel ölçekteki harcama dağılımını net biçimde ortaya koydu.

ZİRVEDE HANGİ ÜLKELER YER ALIYOR?

Listenin ilk üç basamağında küresel askeri güç dengesini belirleyen ülkeler sıralandı. Amerika Birleşik Devletleri 954 milyar dolar ile açık ara birinci sıraya yerleşirken, Çin 336 milyar dolar ile ikinci oldu. Rusya ise 190 milyar dolarlık savunma bütçesiyle üçüncü basamakta kendine yer buldu.

TÜRKİYE LİSTEDE KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Savunma sanayii yatırımlarını sürdüren Türkiye, açıklanan küresel sıralamada ilk 20 ülke arasına girdi. Türkiye, 30 milyar dolarlık askeri harcama tutarıyla dünyanın en çok savunma bütçesi ayıran 18. ülkesi olarak kayıtlara geçti. Bu veriyle Türkiye, Hollanda ve Cezayir gibi ülkelerin önünde yer aldı.

EN ÇOK ASKERİ HARCAMA YAPAN 20 ÜLKE

Küresel savunma bütçelerine göre en fazla askeri harcama yapan 20 ülke ve bütçeleri şu şekilde:

1. ABD: $954.0 B

2. Çin: $336.0 B

3. Rusya: $190.0 B

4. Almanya: $114.0 B

5. Hindistan: $92.1 B

6. Birleşik Krallık: $89.0 B

7. Ukrayna: $84.1 B

8. Suudi Arabistan: $83.2 B

9. Fransa: $68.0 B

10. Japonya: $62.2 B

11. İsrail: $48.3 B

12. İtalya: $48.1 B

13. Güney Kore: $47.8 B

14. Polonya: $46.8 B

15. İspanya: $40.2 B

16. Kanada: $37.5 B

17. Avustralya: $35.3 B

18. Türkiye: $30.0 B

19. Hollanda: $28.9 B

20. Cezayir: $25.4 B