Tutuklanan veya görevden alınan CHP’li başkanlarla birlikte onları seçen irade de cezalandırıldı. Türkiye genelinde CHP’ye verilen 18 milyon oyun yüzde 53’ü yok sayıldı. Öte yandan, İstanbul'da AKP operasyonların ardından 'birinci' parti oldu. Birkaç belediye başkanının daha CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmesi bekleniyor.

31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 37.77 oy alan CHP, 17 milyon 391 bini aşkın seçmenin desteğiyle 1977’den sonra ilk kez Türkiye genelinde birinci parti oldu. AKP ise yüzde 35.49’da kalarak seçimi ikinci sırada tamamladı. Böylece aradaki fark bir milyon oya ulaştı. İBB’ye Mart 2025’te başlayan operasyonlar, bu hafta AKP’nin 30 yıllık kalesi Üsküdar’a, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a ve dün de Ankara’da Etimesgut’a kadar uzandı. 36 CHP’li başkandan 28’i tutuklandı, 6’sı tedbirle tahliye edildi. 2 isim halen gözaltında bulunuyor.

Bugün hapiste olanlar ve haklarında dava açılıp görevden alınanlara verilen oyların toplamı olan 9 milyon 300 bin 367 oy seçmenin CHP’ye verdiği oyun yüzde %53,48’ini oluşturuyor. 31 Mart’ta Türkiye genelinde seçmenin geçerli 46 milyon 46 bin 499 oyu düşünüldüğünde ortaya yüzde 20.2’lik bir oran çıkıyor. Bu da seçmenin başkanını seçmek için kullandığı oyun yüzde 20.2’si demek.

OPERASYONLAR İSTANBUL'DA TABLOYU DEĞİŞTİRDİ

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde CHP, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dahil olmak üzere toplam 26 ilçe belediyesi kazandı. Ancak, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar tabloyu değiştirdi.

Şu anki tabloda AKP'nin İstanbul'da 13 CHP'nin ise 12 belediyesi bulunuyor. Silivri Cezaevi'nin belediye başkanı sayısı 14 olarak dikkat çekti.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan belediye başkanlarının oy oranı ise yüzde 35,9...