Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin otomotiv piyasası verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre geçen ay toplam 121 bin 791 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu kayıtlar, araç markalarının pazardaki paylarını da ortaya koydu.

Şubat ayında otomotiv piyasası oldukça hareketli bir dönem geçirdi. Ancak genel tabloya bakıldığında motosikletten otomobile, kamyonetten otobüse kadar birçok araç türünde trafiğe yeni kaydedilen araç sayısında düşüş görüldü. İşte Şubat ayında en fazla trafiğe kaydı yapılan otomobiller ve piyasaya ilişkin öne çıkan detaylar…

ARAÇ TÜRLERİNİN ÇOĞUNDA KAYIT SAYISI GERİLED

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya kıyasla motosiklette yüzde 36,2, traktörde ise yüzde 13,4 oranında arttı. Buna karşın özel amaçlı taşıtlarda yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11 oranında azalma kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ise kamyonet kayıtlarında yüzde 13,7 artış yaşanırken; traktörde yüzde 54,6, minibüste yüzde 31,4, özel amaçlı araçlarda yüzde 19,5, otobüste yüzde 19,4, motosiklette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 8,1 ve kamyonda yüzde 0,2 düşüş görüldü.

TRAFİKTE EN FAZKA OTOMOBİL BULUNUYOR

Şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların dağılımına bakıldığında otomobiller yüzde 51,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobilleri yüzde 21,2 ile motosiklet, yüzde 14,6 ile kamyonet, yüzde 6,9 ile traktör, yüzde 3,1 ile kamyon, yüzde 1,6 ile minibüs, yüzde 0,6 ile otobüs ve yüzde 0,3 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.

806 BİN 588 ARAÇ EL DEĞİŞTİRDİ

Şubat ayında toplam 806 bin 588 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinde otomobiller yüzde 69 ile açık ara önde yer aldı. Bunu yüzde 15,4 ile kamyonet, yüzde 8,1 ile motosiklet, yüzde 2,9 ile traktör, yüzde 2,1 ile kamyon, yüzde 1,7 ile minibüs, yüzde 0,5 ile otobüs ve yüzde 0,3 ile özel amaçlı araçlar izledi.

ŞUBAT AYINDA 63 BİN 171 OTOMOBİL TRAFİĞE KATILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 171 otomobilin markalara göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

%14,8 Renault

%11 Toyota

%7,2 Volkswagen

%5,9 Hyundai

%5,3 Fiat

%4,8 Peugeot

%4,7 Skoda

%4,7 Opel

%4,7 TOGG

%4,3 Citroen

%3,1 BYD

%3 Chery

%2,9 Ford

%2,8 Mercedes-Benz

%2,7 Kia

%2,3 Nissan

%2,1 BMW

%2,1 Audi

%1,5 Volvo

%8,4 diğer markalar