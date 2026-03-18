İngiltere’de otomobil sahiplerini tedirgin eden veriler paylaşıldı. Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) tarafından açıklanan 2025 verilerine göre, Ford Fiesta açık ara farkla listenin ilk sırasına yerleşti. Geçen yıl tam 3.511 adet Fiesta çalınırken, bu rakam en yakın rakibi Volkswagen Golf’ün neredeyse iki katı seviyesinde.

HANGİ MODELLER TEHLİKE ALTINDA?

Toplamda 54.830 aracın çalındığı İngiltere'de, genel hırsızlık oranları %11 düşmesine rağmen bazı segmentlerde patlama yaşandı. Özellikle hibrit Toyota’lar ve lüks SUV modelleri hırsızların yeni favorisi haline geldi.

İşte en çok çalınan ilk 10 model ve adetleri:

What Car? dergisinden Claire Evans, özellikle Nissan Juke ve Vauxhall Corsa gibi küçük ve ekonomik araçların sahiplerinin "nasılsa çalınmaz" diyerek önlem almadığını, bu durumun onları hırsızlar için kolay hedef haline getirdiğini vurguluyor.

Uzmanlar, hırsızlık yöntemlerinin dijitalleştiğini ancak eski usul önlemlerin hala hayat kurtardığını belirtiyor. Aracınızı korumak için şu 3 basit adımı uygulayabilirsiniz:

Mekanik Engel: Mutlaka bir direksiyon kilidi kullanın.

Sinyal Kesici: Elektronik anahtarlarınızı evdeyken bile bir Faraday kesesi içinde saklayarak sinyal kopyalama riskini bitirin.

Yazılım Güncelleme: Aracınızın güvenlik sistemlerini ve servis güncellemelerini takip edin.