Türkiye'de çay, yalnızca bir içecek değil; sabah kahvaltılarından gece geç saatlere uzanan sohbetlere kadar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Kişi başına çay tüketiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye'de, hangi illerin çayı daha fazla tükettiği her zaman merak konusu oluyor.

Çayın üretim merkezi olarak bilinen Doğu Karadeniz'in zirvede olduğu düşünülse de, açıklanan veriler farklı şehirlerin öne çıktığını gösteriyor.

20. Kars

Uzun ve sert geçen kış mevsimiyle tanınan Kars'ta çay, adeta soğuğa karşı en büyük destekçilerden biridir. Semaver kültürünün yaygın olduğu kentte, özellikle kış akşamlarında çay tüketimi oldukça yüksektir.

19. Şırnak

Şırnak'ta koyu demlenmiş çaylar büyük ilgi görüyor. Gün boyunca sürekli taze tutulan çay, misafir ağırlamanın ve günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor.

18. Iğdır

Verimli toprakları ve farklı iklimiyle dikkat çeken Iğdır'da çay, tarla molalarının ve dost sohbetlerinin değişmez eşlikçisi. Kent, tüketim oranıyla listenin 18. sırasında yer alıyor.

17. Bingöl

Bingöl'de kıraathaneler ve çay ocakları sosyal hayatın merkezinde bulunuyor. Her yaştan insanın gün içinde sık sık çay tüketmesi, şehri üst sıralara taşıyor.

16. Kilis

Kilis mutfağının zengin ve yoğun lezzetlerinin ardından içilen sert demli çaylar, şehirde çay tüketimini artıran en önemli etkenlerden biri.

15. Erzurum

Kıtlama çay geleneğiyle bilinen Erzurum'da şeker ağızda tutulurken çay yudumlanıyor. Bu köklü alışkanlık, gün boyunca çok sayıda bardak çay tüketilmesini sağlıyor.

14. Malatya

Esnaf kültürünün güçlü olduğu Malatya'da müşterilere ilk ikram edilen şey çoğu zaman çay oluyor. Çarşılarda gün boyu demlikler hiç eksik olmuyor.

13. Elazığ

Elazığ'da aile buluşmaları ve dost meclislerinin vazgeçilmez içeceği çaydır. Özellikle akşam sohbetlerinde demlenen çaylar önemli bir gelenek olarak yaşatılıyor.

12. Hakkari

Hakkari'de çay özenle hazırlanıyor ve uzun süre demleniyor. Yoğun aromalı çaylar, bölgedeki günlük yaşamın önemli bir parçasını oluşturuyor.

11. Adıyaman

Adıyaman'da özellikle akşam saatlerinde bahçelerde ve ev önlerinde yapılan sohbetler, demlik demlik içilen çaylarla tamamlanıyor.

10. Siirt

Ünlü büryan kebabının ardından çay içmek Siirt'te adeta bir gelenek haline gelmiş durumda. Bu alışkanlık, şehrin ilk 10'a girmesinde önemli rol oynuyor.

9. Van

Dünyaca ünlü Van kahvaltısının en önemli tamamlayıcılarından biri çaydır. Kentte yalnızca kahvaltıda değil, günün her saatinde çay tüketiliyor.

8. Batman

Batman'da çay bahçeleri ve kafeler günün geç saatlerine kadar dolu oluyor. Şehirde çay, sosyal yaşamın merkezinde yer alıyor.

7. Ağrı

Soğuk iklimiyle bilinen Ağrı'da çay, hem misafirliklerin hem de uzun sohbetlerin vazgeçilmez içeceği olarak öne çıkıyor.

6. Bitlis

Bitlis'te kahvehaneler gün boyunca yoğun ilgi görüyor. Sürekli demlenen çaylar sayesinde şehir, tüketim sıralamasında üst basamaklarda yer alıyor.

5. Mardin

Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Mardin'de hem yerel halk hem de ziyaretçiler çaya büyük ilgi gösteriyor. Bu yoğun tüketim, kenti ilk beş arasına taşıyor.

4. Diyarbakır

Diyarbakır'da çay, dostluğun ve misafirperverliğin en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Gün içinde milyonlarca bardak çayın tüketildiği ifade ediliyor.

3. Muş

Listenin dikkat çeken şehirlerinden biri olan Muş'ta, tarlada çalışanlardan esnafa kadar geniş bir kesim gün boyu çay tüketiyor. Bu alışkanlık, kenti üçüncü sıraya taşıyor.

2. Şanlıurfa

Sıra gecelerinin vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çay, Şanlıurfa'da neredeyse su kadar sık tüketiliyor. Özellikle zengin sofraların ardından çay ikramı gelenek haline gelmiş durumda.

1. Gaziantep

Listenin zirvesinde Gaziantep bulunuyor. Güçlü gastronomi kültürünün yanı sıra çay alışkanlığıyla da dikkat çeken şehirde, evlerden iş yerlerine kadar hemen her ortamda gün boyunca çay demleniyor. Sürekli yapılan çay ikramları, Gaziantep'i Türkiye'nin en fazla çay tüketen ili konumuna taşıyor.