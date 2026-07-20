Kanadalı hukukçu ve iş insanı Charles Vance Millar, 31 Ekim 1926'da 73 yaşında hayatını kaybettikten sonra geride yalnızca büyük bir servet değil, yıllarca tartışılacak sıra dışı bir vasiyet de bıraktı. Yakın bir mirasçısının bulunmaması nedeniyle hazırladığı belge, hem hukuk çevrelerinde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MİRAS 10 YILDA EN FAZLA ÇOCUK YAPANA KALACAK

Millar, vasiyetinde mal varlığının önemli bölümünün, ölümünden sonraki 10 yıllık süre içinde Toronto'da en fazla çocuk sahibi olan aileye verilmesini istedi. Bugünün ekonomik koşullarına göre değeri 10 milyon Kanada dolarını aşan miras, dönemi için alışılmadık bir uygulama olarak değerlendirildi.

'LEYLEK YARIŞI' GÜNDEM OLDU

Vasiyetin açıklanmasının ardından Toronto'da çok sayıda aile söz konusu mirastan pay alabilmek için yarışa dahil oldu. Basın, yıllarca süren bu süreci "Leylek Yarışı" adıyla gündeme taşırken, konu ülke genelinde yoğun ilgi gördü.

Büyük Buhran dönemine denk gelen yarış, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ailelerin yaşamını da etkiledi. Süreç boyunca etik tartışmalar, hukuki itirazlar ve uzun mahkeme süreçleri yaşanırken, Charles Vance Millar'ın vasiyeti Kanada hukuk tarihinin en sıra dışı miras olaylarından biri olarak hafızalarda yer edindi.