Sinema izleyicileri genellikle ikiye ayrılır: Hikayenin büyüsüne kapılanlar ve yönetmenin gözünden kaçan o küçük hatayı bulup çıkaranlar.

Gazeteci Seven Fallows tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen devasa bir veri analizi, Hollywood’un hata karnesini matematiksel olarak ortaya koydu.

Fallows, sinema tarihinin en kapsamlı çalışmalarından birine imza atarak toplam 11 bin 842 filmi mercek altına aldı. Analiz sonuçları, hangi tür hataların sektörel bir alışkanlık haline geldiğini gösterirken, "en çok hata içeren film" unvanının beklenmedik bir isme gitmesine neden oldu.

DAKİKA BAŞINA HATA REKORU

Ridley Scott’ın yönettiği ve başrolünde Matt Damon’ın yer aldığı 2015 yapımı bilim kurgu draması "Marslı" (The Martian), analiz edilen yapımlar arasında "dakika başına en çok hata düşen film" olarak zirveye yerleşti.

NASA’nın Mars’ta mahsur kalan bir astronotu kurtarma çabasını anlatan filmde, her bir dakikaya ortalama 1,2’den fazla hata sığıyor.

Listenin üst sıralarında "Titanic" ve "Zor Ölüm" (Die Hard) gibi kült yapımlar bulunurken, ikinci sırayı ise "Demir Pençe" (The Iron Claw) adlı dram filmi aldı.

Fallows, çalışmasında sinematik kusurları iki ana kategoriye ayırıyor:

Olay örgüsündeki mantık boşlukları, coğrafi tutarsızlıklar ve bilimsel gerçek dışılıklar.

Çekim sırasında oluşan teknik aksaklıklar; devamlılık sorunları veya kadraja giren set ekipmanları.

EN BÜYÜK HATA: YANLIŞ ARAÇLAR

Analiz, yapım aşamasında Hollywood’un en çok "ulaşım" konusunda sınıfta kaldığını gösteriyor. İncelenen filmlerin yaklaşık yüzde altısında, hikayenin geçtiği dönemle uyuşmayan yanlış araba modelleri kullanılıyor. Tarihi bir sahnede arka planda görünen modern bir araç veya yanlış dönem plakası, en yaygın üretim hataları olarak kayıtlara geçiyor. Araçları, yanlış marka yerleştirmeleri ve dönemin ruhuna aykırı mimari tasarımlar izliyor.

"Marslı" filminin dakika başına düşen hata sayısında rekor kırması, sinema dünyasında ilginç bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Zira tüm bu "kusurlara" rağmen film, hem gişede devleşti hem de eleştirmenlerden tam not alarak Oscar adaylıkları elde etti.

Görünen o ki, izleyici için güçlü bir hikaye ve etkileyici bir atmosfer, teknik hataların önüne geçmeye yetiyor. Sinema büyüsü, bazen matematiğin ve mantığın bittiği yerde başlıyor.