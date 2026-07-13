2025-2026 televizyon sezonunda ekranlarda toplam 36 dizi izleyiciyle buluştu. Reyting rekabetinin yoğun yaşandığı sezonda en çok izlenen Türk dizileri belli olurken, sezon boyunca zirve yarışı veren Taşacak Bu Deniz ile Uzak Şehir arasındaki mücadeleyi kazanan yapım da netleşti.

2025-2026 SEZONUN REYTİNG ŞAMPİYONU

Box Office Türkiye'nin derlediği verilere göre Taşacak Bu Deniz, 20+ABC1 kategorisinde 13,55 reyting ortalaması elde ederek sezonun en çok izlenen dizisi oldu.

10 Ekim 2025'te yayın hayatına başlayan dizi, 10. bölümünde ulaştığı 17,52 reytingle sezonun en yüksek bölüm performansına da imza attı.

UZAK ŞEHİR ZİRVEYİ KIL PAYI KAÇIRDI

Sezonun en dikkat çeken yapımlarından Uzak Şehir, ikinci sezonunda da başarısını sürdürdü. Dizi, 13,24 reyting ortalamasıyla sezonu ikinci sırada tamamlarken, 45. bölümünde ulaştığı 15,90 reyting ile dikkat çekti.

EN ÇOK İZLENEN İLK 10 DİZİSİ ARASINDA HANGİLERİ YER ALDI?

2025-2026 sezonunun en çok izlenen dizileri şöyle sıralandı:

1. Taşacak Bu Deniz



2. Uzak Şehir



3. Yeraltı



4. Sevdiğim Sensin



5. Eşref Rüya



6. A.B.İ.



7. Kızılcık Şerbeti



8. Güller ve Günahlar



9. Teşkilat



10. Halef: Köklerin Çağrısı

YENİ DİZİLER YÜKSELİŞTE

Sezonun yeni yapımlarından Yeraltı, Sevdiğim Sensin ve A.B.İ. reyting performanslarıyla ilk 10'a girmeyi başardı.

İlk sezonunu tamamlayan Yeraltı, 8,40 reyting ortalamasıyla üçüncü olurken, Sevdiğim Sensin 8,14 reyting ortalamasıyla dördüncü sıraya yerleşti. A.B.İ. ise yayın hayatına güçlü bir başlangıç yaparak sezonu altıncı sırada tamamladı.

KIZILCIK ŞERBETİ VE TEŞKİLAT İLK 10'DAKİ YERİNİ KORUDU

Uzun soluklu yapımlar arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda 7,09 reyting ortalamasıyla yedinci sırada yer aldı.

Altıncı sezonunu geride bırakan Teşkilat ise 6,31 reyting ortalamasıyla dokuzuncu sırada sezonu tamamlayarak ekranlardaki istikrarlı başarısını sürdürdü.