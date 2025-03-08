Geçen hafta, BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en büyük artışı yüzde 28,61 ile Doğuş Otomotiv yaşadı. Bunu yüzde 20,50 ile Mia Teknoloji ve yüzde 18,64 ile Altınay Savunma takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSE

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri arasında en fazla değer kaybını ise yüzde 2,02 ile Trabzonspor yaşadı. Trabzonspor'u yüzde 1,51’lik düşüşle Alfa Solar Enerji ve yüzde 1,31’lik azalmayla Anadolu Sigorta izledi.

BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİNDE DEĞER ARTIŞI

Borsa İstanbul’daki diğer endekslerde de yükselişler kaydedildi.

Mali endeks yüzde 7,71 artarak 12.621,59 puana,

Hizmetler endeksi yüzde 7,08 yükselerek 10.272,40 puana,

Sanayi endeksi yüzde 7,13 artışla 13.007,43 puana ulaştı.

Teknoloji endeksi ise yüzde 12,02'lik bir primle 17.263,88 puana yükseldi.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler sırasıyla:

Garanti BBVA – 595 milyar 980 milyon TL

ASELSAN – 493 milyar 392 milyon TL

Türk Hava Yolları – 463 milyar 335 milyon TL olarak belirlendi.