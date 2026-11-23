Monash Üniversitesi tarafından yürütülen ve milyonlarca trafik kazasının analiz edildiği araştırmaya göre, siyah renkli otomobiller beyaz araçlara kıyasla yüzde 12 daha fazla kaza riski taşıyor. Trafikteki görünürlük oranlarına dayanan bu veriler, araç rengi tercihinin sürüş güvenliği üzerinde ölçülebilir bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

EN GÜVENLİ OTOMOBİL RENKLERİ HANGİLERİ?

Yaklaşık 17 yıl süren çalışmada milyonlarca kaza kaydı incelendi. Araştırma sonuçlarına göre beyaz renkli otomobiller, günün her saatinde en düşük kaza oranına sahip araçlar olarak belirlendi. Beyaz araçların gün ışığında, alacakaranlıkta ve olumsuz hava koşullarında diğer sürücüler tarafından daha erken fark edildiği tespit edildi. Güvenlik sıralamasında beyazın ardından krem, sarı ve bej tonları yer aldı.

BEYAZ ARAÇLARA KIYASLA RENKLERİN KAZA RİSKİ ORANLARI

Monash Üniversitesi'nin renk bazlı kaza analizinde, düşük görünürlükleri nedeniyle koyu ve ara tonların daha yüksek risk grubunda bulunduğu kaydedildi. Beyaz otomobiller referans alındığında diğer renklerin kaza yapma olasılığındaki artış oranları şu şekilde sıralandı:

Siyah: Yüzde 12 daha yüksek risk

Gri: Yüzde 11 daha yüksek risk

Gümüş: Yüzde 10 daha yüksek risk

Mavi: Yüzde 7 daha yüksek risk

Kırmızı: Yüzde 7 daha yüksek risk

ARAÇ RENGİ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Araştırmacılar, açık ve koyu renkli araçlar arasındaki kaza farkının temel nedeninin görünürlük olduğunu belirtti. Beyaz ve sarı gibi parlak tonlar yol zeminiyle yüksek kontrast oluşturarak uzaktan seçilebiliyor. Siyah, gri ve gümüş gibi renkler ise özellikle gece karanlığında ve gündüz saatlerinde asfalt zemine karışarak fark edilmeyi zorlaştırıyor. Araçların diğer sürücüler tarafından daha erken görülmesi, fren yapma süresini uzatarak olası çarpışmaların önlenmesini sağlıyor.

KAZA RİSKİNİ BELİRLEYEN DİĞER FAKTÖRLER

Çalışmada araç renginin kaza olasılığı üzerinde etkili olduğu kanıtlansa da bu unsurun tek başına belirleyici olmadığı vurgulandı. Sürücünün deneyimi, trafikteki diğer araçların manevraları, yolun fiziki durumu, hava koşulları, günün saati ve otomobilin teknik donanımları kaza riskini doğrudan şekillendiriyor. Uzmanlar, trafikte güvenliğin araç renginden bağımsız olarak dikkatli sürüş kurallarına uyulmasıyla sağlandığını ifade ediyor.