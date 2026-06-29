Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine dayanılarak hazırlanan klima sahiplik oranları araştırması, dünya genelinde hanelerde klima kullanımının ülkeden ülkeye nasıl değiştiğini gösterdi. Sonuçlara göre, klima kullanımının yalnızca iklim koşullarına bağlı değil. Klima kullanımında gelir düzeyi, yaşam standartları ve tüketim alışkanlıklarının da önemli rol oynuyor. Küresel sıcak hava dalgalarının etkisini artırdığı bu dönemde dikkat çeken sıralama şu şekilde oluştu: 1. Güney Kore – %98

2. Japonya – %91

3. ABD – %89

4. Suudi Arabistan – %80

5. Çin – %77

6. Birleşik Arap Emirlikleri – %75

7. Yunanistan – %65

8. İtalya – %61

9. İspanya – %58

10. Türkiye – %43

11. Brezilya – %18

12. Fransa – %15

13. Hindistan – %14

14. Almanya – %9

15. Güney Afrika – %6

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