Evdeki günlük işlerimizi kolaylaştıran çamaşır makineleri ve ütüler, doğru kullanıldığında büyük bir konfor sağlıyor ancak uzmanlar bu iki cihazın aynı anda çalıştırılmasının tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.

Elektrik sistemlerinde aşırı yüklenmeye yol açabilen bu durum, yangın riskine sebebiyet verebilir. Çamaşır makinesi ve ütü, yüksek enerji tüketimi gerektiren cihazlardır ve aynı anda çalıştırıldıklarında evdeki elektrik devresine ciddi bir yük bindirebilir. Bu yüzden özellikle eski veya yetersiz elektrik altyapısına sahip evlerde, bu cihazların aynı anda kullanılmaması tavsiye diliyor.

EVDEKİ ELEKTRİK ALTYAPISINI KONTROL ETTİRİN

Uzmanlar, çamaşır makinesi gibi büyük ev aletlerinin çalışırken ütü gibi yüksek enerji tüketen cihazların devreye girmemesi gerektiğini belirtiyor. Elektrik prizlerine takılı olan çok sayıda cihaz da devreyi aşırı yükleyebilir ve bu da güvenlik risklerini artırabilir. Ayrıca ev sahiplerinin cihazlarını kullanmadan önce evlerindeki elektrik altyapısını kontrol ettirmeleri ve büyük enerji tüketicilerini ayrı zamanlarda kullanmaları öneriliyor.