Dünya genelindeki milyarderlerin hangi şehirlerde yoğunlaştığını ortaya koyan güncel bir araştırma yayımlandı. Hurun Küresel Zenginler Listesi 2026 verilerinden derlenen çalışmaya göre, ABD’nin finans merkezi New York dünyanın "milyarder başkenti" unvanını korumayı başardı. Ancak Asya kentleri, özellikle de Çin metropolleri, zirveyi ciddi şekilde zorluyor.

15 Ocak 2026 itibarıyla netleşen verilere göre hazırlanan küresel servet haritası, dünya zenginlerinin rotasının giderek Doğu'ya kaydığını gösteriyor.

New York, ev sahipliği yaptığı 146 milyarder ile dünyada milyarder servetinin en yoğun olduğu şehir konumunu sürdürüyor.

En çok milyardere sahip ilk 32 şehrin toplam milyarder nüfusunun %34'ü Çin kentlerinde yaşıyor. Şenzen, Şanghay ve Pekin, küresel sıralamada ilk 4 içinde yer alıyor.

Listede temsil edilen milyarderlerin %58'i Asya kıtasındaki şehirlerde ikamet ediyor. Bu durum, bölgenin küresel servet üretimindeki artan rolünü gözler önüne seriyor.

Dünyanın milyarder nüfusu, giderek daha küçük ve belirli bir grup küresel zenginlik merkezinde toplanma eğilimi gösteriyor.

NEW YORK LİDERLİĞİNİ KORUYOR

New York, 146 milyarder ile dünya lideri olmayı sürdürse de takipçileriyle arasındaki fark giderek kapanıyor. Çin’in önde gelen şehirleri Şenzen, Şanghay ve Pekin; küresel sıralamada sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sıraları paylaşarak New York’un ensesinde yer alıyor.

"Büyük Elma" (New York) lakaplı kentin bu üstünlüğü Wall Street’in gücü, devasa finansal hizmet firmaları havuzu, gelişmiş gayrimenkul sektörü, özel sermaye fonları ve teknoloji ekosisteminden beslenmeye devam ediyor.

DÜNYANIN EN ÇOK MİLYARDERE SAHİP 15 ŞEHRİ

ÇİN KENTLERİNDEN LİSTEYE AMBARGO

Küresel sıralamada Şenzen 132, Şanghay 120 ve Pekin ise 107 milyarderle dünya genelinde ilk dört sırayı kapatmış durumda. Ancak Çin'in listedeki ağırlığı sadece bu dev metropollerle sınırlı kalmıyor.

Hangzhou, Guangzhou, Suzhou ve Ningbo gibi diğer önemli Çin kentleri de dünyanın önde gelen milyarder merkezleri arasında boy gösteriyor. Toplamda 8 Çin şehri küresel sıralamada güçlü şekilde yer alırken, bu şehirler listedeki toplam milyarder varlığının %34'ünü oluşturuyor.

SERVETİN ÇEKİM MERKEZİ ASYA

Milyarderlerin %58'ine ev sahipliği yapan Asya, sıralamanın mutlak hakimi olarak öne çıkıyor. Çin'in sergilediği güçlü performansın yanı sıra Mumbai, Yeni Delhi, Singapur, Taipei, Bangkok, Seul, Cakarta ve Tokyo gibi şehirler de dünyanın en büyük milyarder merkezleri arasında yer alıyor.

Özellikle Hindistan’ın yükselişi dikkat çekici boyuta ulaşmış durumda; Mumbai ve Yeni Delhi’nin her ikisi de küresel ölçekte ilk 11 şehir arasına girmeyi başardı.

İSTANBUL DA LİSTEDE

Asya’nın bu hızlı yükselişine rağmen, geçmişten gelen köklü servet merkezleri de etkisini yitirmiş değil. İngiltere'nin başkenti Londra, 102 milyarderle küresel olarak 5. sırada yer alırken; Moskova, Paris, Milano, Stockholm ve İstanbul (31. sırada) gibi Avrupa'nın önemli merkezleri de milyarderlerin yoğunlaştığı şehirler olarak öne çıkıyor.

Kuzey Amerika cephesinde ise San Francisco, Los Angeles, Dallas, Toronto ve Palm Beach gibi kentler yüksek servet gruplarını çekmeye devam ediyor. Diğer yandan, Orta Doğu'nun yükselen yıldızı Dubai’nin listedeki varlığı, bölgenin girişimciler, yatırımcılar ve yüksek net değerli bireyler (HNWI) için küresel bir merkez haline geldiğini bir kez daha kanıtlıyor.