Dünyanın dört bir yanında zengin insanların, elit aristokratların ve dahi girişimcilerin kendilerine yuva seçtiği birçok lüks şehir var. Ancak küresel finans raporları makro ölçekte incelendiğinde, milyarderlerin çoğunun sadece belirli ülkelerin bayrakları altında toplandığı görülüyor. İşte dünyanın en fazla milyoneri ve milyarderi barındıran, en zengin yerel liderleriyle akılları baştan alan ilk 5 ülke...

5. Almanya: Avrupa’nın Lojistik ve Sanayi Kalesi

Avrupa kıtasının ekonomik motoru olan Almanya, listeye 5. sıradan giriş yapıyor. Ülke genelinde tam 2.675.000 milyoner ve 156 milyarder yaşıyor.

Ülkenin En Zengini: Tam 37.8 milyar dolarlık devasa servetiyle Klaus-Michael Kuehne.

Servetin Kaynağı: Kuehne, dünya çapında tanınan ünlü nakliye ve lojistik şirketi Hapag-Lloyd’un yaklaşık %30’una sahip. Alman disiplini ve küresel lojistik ağı, ülkenin en büyük servet kapısı.

4. Japonya: Teknolojinin ve Tekstilin Doğu Güneşi

Listenin dördüncü sırasında, geleneksel yapısı ile modern iş dünyasını harmanlayan Japonya yer alıyor. Teknoloji devinde şaşırtıcı bir şekilde 2.732.000 milyoner ve 41 milyarder hayat sürüyor.

Ülkenin En Zengini: 51.4 milyar dolarlık net servetiyle Tadashi Yanai.

Servetin Kaynağı: Yanai, hepimizin yakından tanıdığı küresel giyim perakendecisi Uniqlo markasını da bünyesinde barındıran dev holding Fast Retailing’in kurucusu ve başkanı.

3. Fransa: Lüksün, Modanın ve Şampanyanın Başkenti

Avrupa'nın kalbinde yer alan Fransa, lüks tüketim çılgınlığı sayesinde listemizde tam 2.897.000 milyoner ve 46 milyarder ile 3. sırada parıldıyor.

Ülkenin En Zengini: Astronomik 188 milyar dolarlık net servetiyle Bernard Arnault.

Servetin Kaynağı: Arnault; Louis Vuitton, Moët & Chandon ve Hennessy gibi dünyanın en lüks ve pahalı markalarını tek bir çatı altında toplayan dünya devi LVMH’nin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su.

2. Çin: Asya’nın Üretim ve Aşı Fabrikası

İkinci sıranın sahibi, son 20 yılda küresel ekonomideki tüm dengeleri altüst eden Çin Halk Cumhuriyeti. Çin, tam 6.327.000 milyoner ve 470 milyarder ile ABD’nin en büyük ensesindeki gölge.

Ülkenin En Zengini: 69.6 milyar dolarlık servetiyle Zhong Shanshan.

Servetin Kaynağı: Shanshan, ülkenin en büyük şişelenmiş su şirketi olan Nongfu Spring’in kurucusu olmasının yanı sıra, devasa bir aşı üreticisi olan Beijing Wantai Biological Pharmacy’yi de kontrol ediyor. Hem su hem sağlık devi!

1. Amerika Birleşik Devletleri: Dünyanın Mutlak Finans Lideri

Dünyanın en fazla milyoneri ve milyarderi barındıran tartışmasız bir numaralı ülkesi, dudak uçuklatan istatistikleriyle Amerika Birleşik Devletleri. ABD, tam 23.831.000 milyoner ve 924 milyarder ile rakiplerine fersah fersah fark atıyor.

Ülkenin (ve Dünyanın) En Zengini: Akılalmaz 855.7 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk.

Servetin Kaynağı: Tesla, SpaceX, Neuralink ve X (Twitter) gibi dünyayı ve geleceği şekillendiren siber teknoloji imparatorluklarının sahibi. Musk, tek başına birçok ülkenin milli gelirinden daha fazla bir parayı elinde tutuyor.