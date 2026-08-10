Otomotiv devi Opel, hafif ticari araç ailesinin önemli modellerinden Combo'nun üretimini Türkiye'ye taşıyor. Model, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretilmeye başlanacak.

Alman mühendisliğiyle geliştirilen Combo, bundan böyle “Made in Türkiye” etiketiyle asfalta çıkacak.

ÜRETİM YERİ BURSA OLACAK

Combo'nun Türkiye'deki üretimi Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında yapılacak.

Opel, Combo'nun üretim programına dahil edilmesiyle birlikte Türkiye'deki yerli üretim hafif ticari araç ailesini genişletecek. Daha önce Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin üretimine de Bursa'da başlanmıştı.

Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, Türkiye'de tekrar üretime başlamanın marka açısından stratejik olduğu kadar duygusal bir anlam da taşıdığını belirtti.

Yantaç, Combo'nun Türk mühendisliği ve Tofaş'ın üretim gücüyle Bursa'da hayat bulmasının iki farklı mühendislik kültürünü bir araya getirdiğini ifade etti.

COMBO SATIŞLARI LİDER KONUMDA

Combo, Opel'in Türkiye'deki hafif ticari araç performansında büyük bir konuma sahip.

Marka, 2025'te Türkiye'de 27 bin 471 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek segmentte en fazla satış yapan üçüncü marka olarak kayıtlara geçti. Bu satışların 15 bin 722 adedini Combo sırtladı.

7 AYDA GÜÇLÜ SATIŞ

Combo, 2026'nın ilk yedi ayında da satış performansını sürdürdü.

Model bu dönemde 7 bin 779 adet satışı gerçekleştirilirken, C-Combivan segmentinde yaklaşık yüzde 15 pazar payına ulaştı.

Yerli üretimle beraber Opel, Combo'nun Türkiye pazarındaki rekabet gücünün daha da artırılmasını hedefliyor.