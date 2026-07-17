Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verileri, sıfır otomobil pazarında en fazla trafiğe kaydı yapılan markaları ortaya koydu. Verilere göre, haziran ayında en yüksek payı Renault alırken, listede yerli ve yabancı birçok marka dikkat çekti.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault, yüzde 20,5'lik payla ilk sırada yer aldı. Fransız üreticiyi yüzde 7,1 ile Hyundai, yüzde 6,7 ile Volkswagen ve yüzde 6,5 ile Fiat takip etti.

İLK 10'DA DİKKAT ÇEKEN MARKALAR

Listenin üst sıralarında yüzde 5,2 ile Toyota, yüzde 5 ile Peugeot, yüzde 4,1 ile Mercedes-Benz ve yüzde 3,9 ile Skoda yer aldı. Çinli üreticiler Chery ve Omoda da sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,2'lik paylarıyla ilk 10 marka arasına girmeyi başardı.

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller içinde yüzde 2,8'lik pay elde etti. Aynı orana sahip BMW ile birlikte listede üst sıralarda yer alan TOGG'u Opel, Kia, Jaecoo, Volvo, Nissan, Mini ve Audi izledi.

DİĞER MARKALARIN PAYI YÜZDE 10,5

Açıklanan verilere göre, ilk 20 marka dışında kalan üreticilerin toplam payı ise yüzde 10,5 olarak kaydedildi. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde pazarın önemli bölümünü ilk sıralardaki markalar oluştururken, diğer markalar da toplam satışlardan kayda değer pay aldı.