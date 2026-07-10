NATO bünyesindeki askeri dengeleri gözler önüne seren güncel envanter raporları, ittifak üyesi 32 ülkenin zırhlı güçleri arasındaki devasa uçurumu ortaya koydu. Küresel askeri veri analiz kuruluşlarının raporlarından derlenen bilgilere göre, ittifakın toplam tank gücünün yarısını tek başına Amerika Birleşik Devletleri sırtlarken, Avrupa kanadının liderliğini ise Türkiye yürütüyor.

Avrupa'nın askeri açıdan önde gelen güçleri İngiltere ve Fransa, nicelikten ziyade yüksek teknolojik niteliğe odaklandıkları için tank sayılarını stratejik olarak daha düşük seviyede tutuyor.

Buna karşılık coğrafi konumları ve savunma doktrinleri nedeniyle yüksek sayılara ulaşan Türkiye ve Yunanistan, NATO'nun Avrupa kanadındaki zırhlı liderliği paylaşıyor. Baltık ülkeleri ve Belçika gibi üyeler ise savunma bütçelerini tank yerine tekerlekli zırhlı araçlar ile hava savunma sistemlerine ayırmayı tercih ediyor.

Stratejik öncelikler, coğrafi konumlar ve bütçe planlamaları nedeniyle üye ülkelerin ana muharebe tankı (MBT) sayıları büyük değişkenlik gösteriyor. İttifak genelindeki tank sahipliği oranları, en yüksek zırhlı güce sahip aktörden en az güce sahip ülkeye doğru geri sayımla şu şekilde sıralanıyor:

1. ABD: 4.650 adet

2. Türkiye: 2.220 adet

3. Yunanistan: 1.365 adet

4. Polonya: 650 - 800 adet

5. Romanya: 350 - 400 adet

6. İspanya: 320 adet

7. Almanya: 295 adet

8. Fransa: 215 - 240 adet

9. İngiltere: 210 - 225 adet

10. Finlandiya: 200 adet

11. İtalya: 200 adet

12. İsveç: 120 adet

13. Bulgaristan: 90 - 130 adet

14. Kanada: 80 adet

15. Hırvatistan: 70 adet

16. Macaristan: 40 - 50 adet

17. Norveç: 35 - 50 adet

18. Çekya: 30 - 50 adet

19. Danimarka: 44 adet

20. Slovenya: 40 adet

21. Portekiz: 37 adet

22. Slovakya: 30 adet

23. Kuzey Makedonya: 30 adet

24. Hollanda: 18 adet (Kiralık)

25. Belçika: 0 adet

26. Litvanya: 0 adet (Tedarik süreci başladı)

27. Estonya: 0 adet

28. Letonya: 0 adet

29. Arnavutluk: 0 adet

30. Karadağ: 0 adet

31. Lüksemburg: 0 adet

32. İzlanda: 0 adet (Ordusu bulunmuyor)