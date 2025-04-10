Futbolseverlerin en çok merak ettiği şeylerin arasında yer alan kulüplerin taraftar sayısı ortaya çıktı. Alman istatistik kurumu Statista, dünya üzerinde en çok taraftarı olan kulüpleri araştırarak verilerini yayınladı.

3 TÜRK KULÜBÜ VAR

Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerde zirvey İspanyol ekipleri alırken ilk 20'de Türkiye'den 3 takım yer aldı.

Ayrıca listenin hazırlık aşamasında tribün doluluk oranları, sosyal medya hesapları, anlık etkileşimler ve küresel satışların baz alındığı kaydedildi.

Yapılan araştırmalara göre ilk 5 sıra ve Türk takımlarının ilk 20'deki yeri şu şekilde:

1 - Real Madrid (500 milyon)

2 - Barcelona (450 milyon)

3 - Manchester United (450 milyon)

4 - Liverpool (400 milyon)

5 - Bayern Münih (300 milyon)

14 - Galatasaray (35 milyon)

16 - Fenerbahçe (30 milyon)

19 - Beşiktaş (20 milyon)