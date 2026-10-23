Sütün Napoli bölgesindeki mandıralara ulaştırılamaması ve işlenen taze peynirin dağıtılamaması nedeniyle sektör sadece 24 saat içinde yaklaşık 3 milyon avro zarara uğradı.

Kamyon şoförlerinin eylemi süpermarket tedarikini sekteye uğratırken Güney İtalya’daki benzin istasyonlarının da boş kalmasına yol açtı. Yaşanan aksama, hassas bir tedarik zincirine sahip olan manda mozzarellası üreticileri için ciddi bir kriz oluşturdu.

ÇİFTÇİLER BÜYÜK ÇARESİZLİK YAŞIYOR

Üretim standartları gereği sağılan manda sütünün en geç 60 saat içinde peynire dönüştürülmesi şart koşulurken, depolama kapasiteleri sınırlı olan çiftçiler büyük çaresizlik yaşıyor.

Campana DOP Manda Mozzarella'sının Korunması Konsorsiyumu Direktörü Pier Maria Saccani, nakliye engeli sebebiyle çarşamba günü üretilen yaklaşık 1 milyon litre sütün işlenemediğini ve çiftçilerin taze sütü koyacak yer bulamadıkları için hayvanlarına yedirmek zorunda kaldıklarını aktardı.

ÜRETİM MALİYETİ YÜZDE 30 FIRLADI

Kamyon ablukası aynı zamanda çiftliklerin ihtiyacı olan yem ve akaryakıt tedarikini de riske atarken, sektör temsilcileri halihazırda yem, enerji, ambalaj ve ulaşım kalemlerindeki artışlar nedeniyle üretim maliyetlerinin yüzde 30 yükseldiğini ifade ediyor.

Yıllık üretimi 58 bin tona yaklaşan ve yüzde 37’si başta Fransa olmak üzere yurt dışına ihraç edilen manda mozzarellası sektörü, maliyet artışlarının tüketiciye tam yansıtılamaması nedeniyle zaten düşük kâr marjıyla çalışıyordu.

MELONİ HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan kriz üzerine Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümeti, toplandığı olağanüstü Bakanlar Kurulu oturumunda nakliyeci ve çiftçilere yönelik mali yardım paketini vergi indirimleriyle 434 milyon avrodan 540 milyon avroya çıkardı. Ancak bu yeni vergi indirimlerinin gösterileri ve üretimi kilitleyen eylemleri sonlandırmaya yetip yetmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.