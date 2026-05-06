Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesindeki stratejik varlığı ve operasyonel gücü, hazırlanan güncel savunma raporlarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. ASSAM Savunma Raporları’ndan elde edilen verilere göre, Türkiye’nin terörle mücadele, barışı tesis etme ve askeri eğitim iş birliği gibi amaçlarla farklı coğrafyalarda görevlendirdiği askeri personel sayısı dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Listenin zirvesinde yer alan ve yaklaşık 40 bin askerin konuşlandığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri gücünü barındıran bölge olma özelliğini koruyor.

Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak ve bölgesel istikrara katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında Suriye ve Irak, askeri yoğunluğun en yüksek olduğu diğer kritik noktalar olarak öne çıkıyor.

Balkanlar’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir hat üzerinde sorumluluk üstlenen Türk askeri, Bosna-Hersek’ten, Kosova’ya kadar barışın korunmasında kilit rol oynuyor.

Bu veriler, Türkiye’nin sadece komşu coğrafyalarda değil, küresel ölçekte askeri bir aktör olarak etkisini artırdığını bir kez daha tescilliyor. İşte en çok Türk askerinin bulunduğu 10 ülke;

10. Azerbaycan 50 - 100

9. Lübnan 100

8. Libya 200 - 500

7. Kosova 400 - 600

6. Bosna-Hersek 480

5. Somali 2.000

4. Katar 5.000

3. Irak 5.000 - 10.000

2. Suriye 10.000+

1. Kuzey Kıbrıs (KKTC) 35.000 - 40.000