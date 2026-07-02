

Schengen vizesi başvurusu yapmayı planlayan Türk vatandaşları için ret oranlarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. İstatistikler, bazı ülkelerin diğerlerine kıyasla daha düşük ret oranlarına sahip olduğunu gösterirken, uzmanlar başvurunun olumlu sonuçlanmasında en önemli unsurun eksiksiz ve doğru hazırlanmış bir dosya olduğuna dikkat çekti.

EN DÜŞÜK RET ORANI YUNANİSTAN'DA

Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki Schengen temsilcilikleri arasında en düşük ret oranı yüzde 1,5 ile Edirne'deki Yunanistan Konsolosluğu'nda kaydedildi. İkinci sırada yüzde 2,1 ile Ankara'daki Romanya Konsolosluğu yer alırken, İstanbul'daki Slovakya Konsolosluğu yüzde 2,7 ve Ankara'daki Portekiz Konsolosluğu ise yüzde 2,9'luk ret oranıyla listenin üst sıralarında bulundu.

KONSOLOSLUKLARA GÖRE RET ORANLARI

Schengen vizesi başvurularında en düşükten en yükseğe ret oranları şöyle sıralandı:

1. Yunanistan – Edirne: %1,5

2. Romanya – Ankara: %2,1

3. Slovakya – İstanbul: %2,7

4. Portekiz – Ankara: %2,9

5. Romanya – İzmir: %3,3

6. İspanya – İstanbul: %4,6

7. Bulgaristan – Edirne: %5,5

8. Romanya – İstanbul: %5,7

9. İtalya – İstanbul: %8,4

10. Yunanistan – İzmir: %8,7

11. İtalya – İzmir: %9,0

12. Bulgaristan – Bursa: %9,5

13. Bulgaristan – İstanbul: %10,3

14. İsviçre – İstanbul: %11,0

15. Hollanda – İstanbul: %11,5

16. Almanya – İzmir: %11,6

17. Yunanistan – İstanbul: %11,9

18. İspanya – Ankara: %12,3

19. Slovakya – Ankara: %13,1

20. Polonya – İstanbul: %13,2

21. Hollanda – Ankara: %13,5

22. Fransa – İstanbul: %13,6

23. İtalya – Ankara: %14,8

24. Fransa – Ankara: %15,2

25. Lüksemburg – Ankara: %16,3

26. Belçika – İstanbul: %17,4

ÜLKELERE GÖRE RET ORANLARI

Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularına ilişkin ülke bazlı ret oranlarında ise Slovakya yüzde 6,6 ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 8,7 ile İtalya ve yüzde 10,92 ile Slovenya takip etti.

Listede Portekiz yüzde 11,94, Fransa ve Yunanistan yüzde 14,6, Macaristan yüzde 14,9, İsveç yüzde 19,22, İspanya yüzde 20,8 ve Almanya yüzde 22 ret oranıyla sıralandı. Belçika'da ret oranı yüzde 27,5, Finlandiya'da yüzde 31,3, Danimarka'da yüzde 39,4 ve Estonya'da ise yüzde 42,5 olarak kaydedildi.