Destek Faktoring hissesi, 8 Temmuz’da 3 bin 960 liraya kadar yükseldikten sonra dün günü 2.100 liradan tamamladı. Destek Faktoring 8 Temmuz’dan bu yana geçen son 9 işlem gününün 6’sındade geriledi.

KİLER %75 DÜŞTÜ

Aselsan’dan sonra borsanın en değerli şirketi olan Destek Faktoring, son 2 haftada görülen sert düşüşe rağmen bu yıl yüzde 252 oranında yükseldi.

Şirketin piyasa değeri ise 14 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Borsada Destek Faktoring’de yaşananların bir benzeri bu yılın başında Kiler Holding’te görülmüştü. Bir ara yükselişi yüzde 1000’li seviyeleri aşan Kiler hisselerindeki döngü bu yıl tersine dönmüş ve şirketin piyasa değeri birkaç ay içerisinde yüzde 75 gerilemişti. Uluslararası endeks sağlayıcıları MSCI ve S&P, yakın zamanda Borsa İstanbul’u başta fiyatlamalar olmak üzere birçok konuda uyarmıştı.

MSCI endeksi sert düştü

ENDEKS sağlayıcısı MSCI’nin Borsa İstanbul’u uyarmasından sonra şirketin Türkiye endeksinde yer alan 11 hissesinin 9’u geriledi. Garanti Yatırım’a göre endekste en büyük ağırlığa sahip hisseler olan Aselsan yüzde 16, BİM yüzde 3 geriledi.