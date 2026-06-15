Ticari değeri en yüksek tarımsal ürünlerden biri olarak öne çıkan ağsı boletus mantarı, profesyonel tesislerde veya evde üretim kanallarıyla yetiştiricilerine bir yıl gibi kısa bir sürede ev ve araba aldıracak düzeyde finansal getiri sunuyor.

Zengin fındıksı aroması ve narin tereyağımsı tadı nedeniyle lüks restoranların ve gurmelerin ana tedarik listesinde yer alan bu özel mantar türü, pazar tezgahlarında ve ihracatta ulaştığı yüksek fiyat marjıyla en kazançlı üretim alanlarından biri haline geldi.

EV ORTAMINDA BİLE YETİŞTİRİLEBİLİYOR

Geleneksel olarak sadece ormanlarda sonbahar mevsiminde toplanan mantarların aksine, ağsı boletus kontrollü alanlarda ve ev ortamında kurulan özel düzeneklerle de kolayca üretilebiliyor. Üretim sürecinde 15 ila 25 derece santigrat arasındaki orta sıcaklık değerleri ile gerekli nem dengesinin sağlanması, mantarın en yüksek verimle olgunlaşması için yeterli mikro iklimi oluşturuyor. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında büyüme zirvesine ulaşan bu tür, özellikle kurutulduğunda aromasını katlayarak ticari değerini ve raf ömrünü ikiye katlıyor.

KISA SÜREDE YÜKSEK SERVET KAZANDIRIYOR

Küresel pazarda ve iç piyasada lüks tüketim maddesi olarak yoğun talep gören ağsı boletus, özellikle kurutulmuş formuyla çok yüksek ihracat potansiyeli barındırıyor. Girişimciler ve tarım uzmanları, doğru iklimlendirme ve sertifikalı üretim teknikleriyle bu işe girenlerin çok kısa sürede yüksek sermaye kazancına ulaştığını belirtiyor. Doğru yöntemlerle yapılan ev ve tesis üretimi, tarım sektöründe en hızlı geri dönüş sağlayan ve üreticisini zengin eden en güçlü yatırım modellerinden biri olarak kabul ediliyor.