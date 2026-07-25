Uluslararası piyasa analiz platformu CompaniesMarketCap, küresel restoran sektöründe borsa değeri en yüksek şirketleri sıraladı. Hızlı yemek (fast-food) odaklı zincirlerin açık ara üstünlük kurduğu listede, ABD merkezli şirketlerin ağırlığı dikkat çekti.

LİDER ŞİRKET RAKİPLERİNE FARK ATTI

Araştırma verilerine göre, dünyanın en değerli restoran zinciri unvanını yaklaşık 195 milyar dolarlık piyasa değeriyle McDonald's korudu. Küresel franchise ağı ve yüksek ticari hacmiyle öne çıkan dev marka, elde ettiği bu değerle ikinci sıradaki rakibinin dört katından fazla bir büyüklüğe ulaştı.

ZİRVE TAKİBİNDE BÜYÜKLÜK YARIŞI

Listenin ikinci sırasında 45,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle Chipotle Mexican Grill yer aldı. Üçüncü sırayı KFC, Pizza Hut ve Taco Bell gibi markaların çatı şirketi olan Yum! Brands elde ederken; Burger King, Tim Hortons ve Popeyes markalarını bünyesinde toplayan Restaurant Brands International ise dördüncü sırada kendine yer buldu.

ABD MENŞEİLİ MARKALAR SEKTÖRE DAMGA VURDU

Açıklanan veriler, küresel restoran pazarındaki coğrafi dengeleri de ortaya koydu. En değerli 20 restoran zincirinin 11'ine ABD merkezli şirketler imza attı. ABD hegemonyasının yanı sıra Kanada, Japonya, Çin, Meksika ve Brezilya merkezli dev markalar da gösterdikleri finansal performansla küresel sıralamadaki yerlerini aldı.