Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın beş büyük ligi dışındaki kulüplerde forma giyen santrforları tahmini transfer bedellerine göre sıraladı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 53,7 milyon euroyla listenin beşinci sırasında yer aldı.

ZİRVEDE 67,8 MİLYON EUROYLA TRESOLDI VAR

Beş büyük ligin değerlendirme dışında tutulduğu araştırmada ilk sırayı Club Brugge forması giyen Nicolo Tresoldi aldı. İlk beş ve tahmini transfer değerleri şöyle sıralandı:

Nicolo Tresoldi (Club Brugge): 67,8 milyon euro Vangelis Pavlidis (Benfica): 61,2 milyon euro Luis Suarez (Sporting Lizbon): 57,6 milyon euro Jose Manuel Lopez (Palmeiras): 54,8 milyon euro Victor Osimhen (Galatasaray): 53,7 milyon euro

11 MAÇTA 10 GOL, 3 ASİST

27 yaşındaki Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla görev aldığı 11 resmi karşılaşmada 10 gol ve 3 asist üretti. Nijeryalı santrfor böylece takımına 13 gollük doğrudan katkı sağladı.