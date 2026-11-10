Emekli maaşı artışında seyyanen zam ve refah payı gündemde. 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığının 30 bin liraya çıkabileceği iddia edildi.

Hazırlanan düzenlemede emekliye enflasyon farkı zammı, belirlenen kritere göre de ek ödeme yapılacak. Yüzde 15 ek ödeme senaryosunda, enflasyon zammıyla yaklaşık 26 bin lira olması beklenen en düşük emekli aylığının 29 bin 900-30 bin lira seviyesine çıkabilir. En düşük memur emekli aylığı ise yüzde 8’lik zamla 34 bin 50 liraya, yüzde 15 ek ödeme ile 39 bin 158 liraya ulaşabilir.