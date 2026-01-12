En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI ZAMMI

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak 2026 itibari ile ortaya çıkan emekli zammı da belli oldu. SSK Bağkur emeklisi için zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Bu hesapla beraber 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de tablo değişti. Enflasyon rakamlarına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi.

Ancak 5 milyona yakın emeklinin maaş zammının en düşük emekli maaşının altında kalması nedeniyle kök aylıkları da etkiyecek yeni bir düzenlemeye gidildi. Kök maaşı düşük olanların maaşının yükselmesi için gereken yasal çalışma AKP tarafından geçtiğimiz hafta Meclis'e sunuldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLACAK

Yapılan düzenleme sonrasında en düşük emekli maaşı yüzde 18.6 oranında artış ile 20 bin TL'ye çıkartıldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu.

Güler , "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte %12,19, memur emekli sandığı %18,60 oranında artırılmaktadır. Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı %18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

