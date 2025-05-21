Temmuz ayında yapılacak maaş zamları kapsamında, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine enflasyon farkı yansıtılacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ve piyasa katılımcıları anketindeki verilere göre yaptığı hesaplamalar doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16.97 oranında maaş artışı yapılacağını söyledi. En düşük emekli maaşına dair değerlendirmede bulunan Erdursun, “Mevcut en düşük emekli maaşı 14.469 TL. Bu oranlarla birlikte temmuz ayında en düşük maaş yaklaşık 17.086 liraya çıkabilir” dedi.

MEMURA ZAM DÜŞÜK

Erdursun ayrıca, memur emeklilerinin maaş artış oranının daha düşük olacağına dikkat çekerek, “Memur emeklileri için yüzde 16.97 oranında bir artış bekleniyor” açıklamasında bulundu.