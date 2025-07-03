Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon oranını aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 olarak duyurdu. Böylelikle emekli ve memurların maaşlarına yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti.

Ekonomi yönetimi, enflasyon farkına ek olarak herhangi bir refah payı kararı almazken, temmuz ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarına yapılacak artış oranı yüzde 16,67 oldu.

AKP Grup Başkanı Abdullar Güler, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 16,67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’ye yükseltilmesini öngören madde, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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