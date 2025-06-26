Şu anda, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 15.75’lik artıştan sonra, yeni bir zam yapılması bekleniyor.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, en düşük emekli maaşının artırılmasıyla ilgili bir düzenleme yapıldığını belirtti. Usta, emeklilerin mağduriyet yaşamamaları için ellerinden geleni yaptıklarını ve ihtiyaç sahibi emeklilerin korunmaya devam edileceğini vurguladı.

ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon verilerine göre, 5 aylık dönemdeki tahmini zam oranı yüzde 15,09 civarında olacak. Haziran ayında açıklanacak enflasyon verilerinin ardından ise zammın net oranı belli olacak. Eğer enflasyon oranına paralel bir artış yapılırsa, maaşlar 16 bin 901 TL’ye çıkabilir.

Ancak, hükümetin enflasyonun üzerinde bir artış yapma kararı alması durumunda, emekli maaşları daha da yükselebilir. Bu durumda, özellikle uzun yıllar çalışan emekliler için önemli bir iyileşme sağlanabilir.

OLASI ZAM SENARYOLARI

En düşük emekli maaşları için dört farklı senaryo şu şekilde şekilleniyor:

*Senaryo 1: Yüzde 16.81 Artış (Enflasyon Verilerine Dayalı)

En Düşük Maaş: 16.901 TL

Eğer Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda bir artış yapılırsa, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 901 TL’ye yükselebilir.

*Senaryo 2: Yüzde 20 Artış (Kesin Zam Beklentisi)

En Düşük Maaş: 17.363 TL

Hükümet, enflasyonun üzerinde bir artış yaparsa, maaşlar 17 bin 363 TL’ye çıkabilir.

*Senaryo 3: Yüzde 25 Artış (Yüksek Artış Senaryosu)

En Düşük Maaş: 18.086 TL

En yüksek artış yapılırsa, maaşlar 18 bin 086 TL seviyesine yükselebilir.

*Senaryo 4: Yüzde 30 Artış (En Yüksek Artış Senaryosu)

En Düşük Maaş: 18.810 TL

Eğer en yüksek zam oranı uygulanırsa, emekli maaşı 18 bin 810 TL’ye çıkabilir. Bu, emekliler için büyük bir iyileşme sağlayacaktır.

HANGİ SENARYO GERÇEKLEŞECEK?

Emekli maaşlarına yapılacak artış, açıklanan enflasyon verilerine ve hükümetin alacağı kararlara bağlı olarak şekillenecek. Hangi senaryonun gerçekleşeceği, yakın dönemde yapılacak açıklamalarla netleşecek.

MAAŞ ARTIŞLARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Ancak, enflasyona dayalı yapılacak zamlar, yasal bir düzenleme ile resmiyet kazanacak. Bu artış için öncelikle bir kanun hazırlanıp Meclis komisyonunda görüşülmesi, ardından Meclis Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla maaş artışı yürürlüğe girecek.