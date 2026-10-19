AKP’nin “enflasyona ezdirmedik” demesine rağmen yoksulluğa mahkûm ettiği milyonlarca emekli açlık sınırının dahi altında yaşamaya çalışıyor.

Buna karşın iktidar yetkilileri ise emeklilerin yaşadığı bu duruma sessiz kalıyor. Meclis’e sunulan kanun teklifiyle en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi öngörülürken, teklifte emeklilere asgari gelir güvencesi verilmesi gerektiği vurgulandı.

"GÜNÜMÜZDE YAŞLILIK AYLIĞI İŞLEVİNİ YERİNE GETİRMEKTE YETERSİZ KALMAKTADIR"

Teklifin gerekçesinde şunlara dikkat çekildi:

“Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "yaşlılık aylığı" tanımı "Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır." şeklindedir.

Kurumun tanımında da görüleceği üzere, her ne kadar yaşlılık aylığının amacı çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak olsa da günümüzde yaşlılık aylığı bu işlevini yerine getirmekte yetersiz kalmaktadır. Zira emekli vatandaşlarımız kendilerine reva görülen açlık tutarının altındaki aylıklar ile geçimlerini sağlayamamaktadır.

Anayasa'nın "Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler" başlıklı 61'inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, "Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.". Emekli vatandaşlarımızın açlık sınırı üzerinde belirlenmiş bir ekonomik güvence ile yaşamaları anayasal haklarıdır.”

Düzenlemenin sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğunun altı çizilen gerekçede şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal devlet, bireylere asgari gelir güvencesi vermelidir. Mevcut durumda, emekli vatandaşlarımız asgari gelirin altında kalan aylıklar ile geçinemektedir. Yapılacak olan düzenleme ile, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak en düşük emekli aylığının, asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve her yıl yürürlüğe girecek asgari ücret düzeyine güncellenmesi amaçlanmaktadır.”

TEKLİF PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NA SEVK EDİLDİ

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan tarafından 16 Ekim’de Meclis’e sunulan kanun teklifi 19 Ekim’de (bugün) Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Kanun teklifinde “31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Ek 19'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ek ödeme dâhil 23.552 Türk Lirasından az olamaz" ibaresi "ek ödeme dâhil yürürlükte bulunan net asgari ücret tutarından az olamaz" şeklinde değiştirilmiştir” ifadeleri yer aldı.