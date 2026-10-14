SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammına temel oluşturacak veriler netleşmeye devam ediyor.

Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 3 aylık kesinleşen zam oranı ortaya çıkarken, yıl sonu tahminlerine göre en düşük emekli maaşı için hesaplanan senaryolar da şekillendi. Temmuz ayında 23 bin 552 TL’ye çıkarılan en düşük emekli aylığı için kurumların beklentileri doğrultusunda farklı tutarlar hesaplanıyor.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 5,57 OLDU

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 oranında artış gösterdi.

Temmuz'daki yüzde 1,78 ve ağustos ayındaki yüzde 1,84'lük artışların ardından, üç aylık toplam enflasyon farkı yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Yıllık enflasyonun yüzde 29,73 olarak kaydedildiği bu dönemde, kesinleşen yüzde 5,57'lik fark mevcut en düşük aylık olan 23 bin 552 TL'ye uygulandığında maaş 24 bin 864 TL'ye yükseliyor. Ancak nihai oran için son üç ayın verileri bekleniyor.

YIL SONU BEKLENTİLERİNE GÖRE BEŞ FARKLI SENARYO

Yıl sonu enflasyon tahminlerine bağlı olarak 6 aylık zam oranının yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Farklı kurum ve anketlerin beklentilerine göre hesaplanan en düşük emekli maaşı senaryoları şu şekilde sıralanıyor:

-Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık zam oranı yüzde 8,70 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 25 bin 601 TL seviyesine ulaşıyor.

-Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük tahmin doğrultusunda 6 aylık artışın yüzde 9,04 olması bekleniyor. Bu oran uygulandığında maaş 25 bin 681 TL'ye çıkıyor.

-Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik beklentiye göre 6 aylık zam yüzde 10,07 olarak öngörülüyor. Bu ihtimale göre en düşük aylık 25 bin 921 TL hesaplanıyor.

-AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistlerin yüzde 29,66'lık ortalama tahminine göre 6 aylık zam yüzde 10,11'e ulaşıyor. Bu senaryoda maaş 25 bin 933 TL oluyor.

-Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 30,39'luk enflasyon beklentisinde ise 6 aylık zam oranı yüzde 10,73 seviyesine çıkıyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli maaşı ilk kez 26 bin 79 TL seviyesine işaret etmiş oluyor.

Ocak 2027'de uygulanacak net zam oranı ve en düşük emekli aylığı tutarı, yılın son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanması ve yapılması muhtemel yasal düzenlemelerin ardından kesinleşecek.