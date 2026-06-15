Yılın ilk yarısını geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak Temmuz zammına odaklandı.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte zam oranının büyük bir kısmı belirginleşirken, nihai tablonun ortaya çıkması için artık sadece Haziran ayı verisi bekleniyor.

Temmuz ayının başında açıklanacak bu son veriyle birlikte, emeklilerin cebine girecek net zam oranı da resmiyet kazanmış olacak.

TGRT Haber'deki yer alan bilgilere göre; SGK uzmanı Murat Bal, emeklilerin merakla beklediği zam senaryolarını ve en düşük maaş tahminlerini paylaştı.

ZAM ORANINDA YÜZDE 20 SINIRI

Şu ana kadar netleşen rakamlar üzerinden bir rota çizen Ekonomist Murat Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban artış oranının şimdiden cepte olduğunu belirtti.

Haziran ayı verisinin de eklenmesiyle birlikte zam oranının %20 bandına dayanacağını öngören Bal, süreci şu sözlerle özetledi:

"2026 yılının ilk ve beş aylık enflasyon verileri dikkate alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %16,60 oranında zam kesinleşmiş durumdadır. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte bu oranın daha da yükselmesi beklenmektedir.

Piyasa beklentileri doğrultusunda 6 aylık enflasyonun %18,50-%20,00 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında yaklaşık bu oranlarda zam alacaktır. Çünkü mevcut mevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları doğrudan 6 aylık TÜFE oranında artırılmaktadır" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS HAMLESİ BEKLENİYOR

Mevcut durumda 20 bin TL olarak ödenen en düşük emekli maaşının yükseltilmesi, kök maaş sorunu nedeniyle sadece enflasyon zammıyla mümkün olmuyor. Taban maaşın artırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni bir yasal düzenlemeyi devreye sokması gerekiyor.

Milyonlarca emeklinin mağdur olmaması adına bir formül üretilmesi gerektiğini vurgulayan Murat Bal, en düşük maaşa dair beklentisini şu şekilde aktardı:

"Yaklaşık %18-%20 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen bir enflasyon karşısında, en düşük emekli aylığının mevcut haliyle bırakılması oldukça zor görünmektedir. Çünkü milyonlarca emeklinin kök aylığı düşük seviyede bulunduğundan, yapılan zamların önemli bir kısmı maaşlarına tam olarak yansımamaktadır.

Bu nedenle Temmuz ayında sadece zam oranlarının değil, aynı zamanda en düşük emekli aylığının da yeniden belirlenmesine yönelik bir yasal düzenlemenin TBMM gündemine gelmesini bekliyorum. Şahsi fikrim, en düşük emekli maaşının 23.000-24.000 TL bandında gerçekleşeceği yönündedir" dedi.