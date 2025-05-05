Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yılda iki kez enflasyon oranlarına göre maaşlarında artış bekleyen emekliler için açıklanan bu veri, özellikle en düşük emekli maaşı alanlar açısından büyük önem taşıyor.

Halihazırda 14 bin 469 lira seviyesinde olan en düşük emekli aylığına yeniden zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

MAAŞ ZAMMI İÇİN YASAL SÜREÇ GEREKİYOR

En düşük emekli maaşının artırılması, sadece enflasyon verilerine bakılarak otomatik olarak gerçekleşmiyor. Bu konuda karar yetkisi doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da bulunuyor.

Yapılacak zam için öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yasa geçmesi gerekiyor. Ardından Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanması şart.

Geçmişteki düzenlemelerde de olduğu gibi, en düşük emekli maaşı son olarak 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Benzer bir uygulamanın Temmuz ayında gündeme gelmesi olasılıklar arasında.

DÖRT AYLIK ENFLASYON VERİSİ NE DİYOR?

Ocak-Nisan dönemini kapsayan dört aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 seviyesinde.

Bu orana göre hesap yapıldığında, en düşük emekli maaşının yaklaşık 16 bin 402 liraya yükselmesi mümkün görünüyor. Ancak bu artışın hayata geçmesi için yine yasal düzenleme gerekiyor. Yani dört aylık enflasyon oranı bir referans olsa da, zam kararı doğrudan yasama süreciyle şekilleniyor.

ZAM KARARI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

En düşük emekli maaşına yapılacak olası zammın netlik kazanması, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Temmuz ayında gündeme gelecek.

Bu süreçte Meclis’te konunun ele alınması ve bir karar alınması bekleniyor. Emeklilerin maaşlarına dair nihai artış, bu yasal ve siyasi adımların tamamlanmasıyla belli olacak.