Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37 olarak açıkladı.



Beklentilerin altında kalan rakamla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam da yüzde 16,67 olarak kesinleşti. SGK mevzuatına göre söz konusu artış emeklilerin yalnızca kök aylıklarına yansıtılırken, hafta içinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı için de Meclis'e kanun teklifi sunulacağını duyurmuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAMLANACAK?



SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak artış doğrudan en düşük emekli maaşı alanları etkilemese de, ekonomi yönetiminin talebi doğrultusunda iktidarın aynı zam oranını en düşük emekli maaşına yansıtmak için Meclis'e teklif sunması bekleniyor. Böylelikle halihazırda 14 bin 469 TL olan emekli taban aylığı, düzenlemenin ardından 16 bin 880 liraya yükselmiş olacak.

Öte yandan iktidarın inisiyatif kullanması halinde en düşük emekli maaşları doğrudan 17 bin liraya yükseltilebilir. Yaklaşık 4 milyon emeklinin aylığını etkileyecek düzenlemenin gelecek hafta itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirilmesi ve ay sonuna kadar yasalaşması bekleniyor.





