En düşük emekli maaşlarıyla ilgili AKP'den dikkat çeken açıklama geldi. Milyonlar 'En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularına cevap ararken, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, merak edilenleri yanıtladı.

Yenilenebilir enerjide yatırımları ve izin süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen düzenlemeler içeren kanun teklifini bugün TBMM başkanlığına sunduklarını söyleyen AKP'li Güler; bugün konu ile ilgili TBMM'de basın toplantısı yaptı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

Gelen açıklama sonrası "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusuna yanıt veren Güler, "Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

TARİH VEREREK O GÜNKÜ ŞARTLARA İŞARET ETTİ

Temmuz ayının üçüncü günü açıklanan TÜİK verileri ile beraber memur ve emekliye yapılacak zammın ortaya çıktığını dile getiren Güler, "Bu şartlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla görüşme olacaktır. Ama şuan herhangi bir görüşme yok" değerlendirmesinde bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÖNELİK DÜZENLEME

Ocak 2025'te yüzde 15,75 oranında zamla 14 bin 469 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının ne kadar yükseltileceği ise henüz net değil. İşçi ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına, 6 ayda bir 6 aylık resmi enflasyon kadar zam geliyor. Fakat kök aylığı en düşük emekli maaşını geçemeyen emekliler aynı aylığı almaya devam ediyor.