Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon verileri, emekli maaşlarına yansıyacak zam oranının ilk yarısını belirledi. Ocak ve Şubat aylarının ardından Mart ayı verisinin de sisteme girmesiyle birlikte, emeklilerin Temmuz ayı için hak kazandığı üç aylık enflasyon farkı resmiyet kazandı.

Yılın ilk üç ayında oluşan bu oran, Temmuz ayındaki nihai zammın temel basamağını oluşturuyor.

YOLUN YARISI GERİDE KALDI

Temmuz zammını belirleyecek olan altı aylık sürecin ilk üç ayı geride bırakıldı. Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 ve Mart ayında %1,94 olarak kayıtlara geçen enflasyon verileri sonucunda; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %10,04’lük bir artış kesinleşmiş durumda.

Bu veri, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyonun üzerine ekleneceği ana zemin olarak değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 23 BİN TL BEKLENTİSİ

2026 yılı başında 20 bin TL seviyesine çekilen en düşük emekli maaşı, Temmuz ayında yeni bir eşiği aşmaya hazırlanıyor. Mevcut verilere ve Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki öngörülere göre senaryolar şu şekilde:

Mevcut Durum: Kesinleşen %10,04’lük farkla en düşük aylık şimdiden 22 bin 8 TL'ye ulaştı.

Haziran Sonu Öngörüsü: Piyasa beklentileri doğrultusunda altı aylık enflasyonun %16 bandına yerleşmesi durumunda, en düşük emekli aylığının 23 bin 200 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

SÜREÇ NASIL TAMAMLANACAK?

Emekli zammının tam olarak netleşmesi için geriye üç veri kaldı. Nisan ve Mayıs aylarının ardından, 3 Temmuz tarihinde açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte 6 aylık toplam fark ortaya çıkacak.