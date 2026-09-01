Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren Ocak 2027 zam oranları için 6 aylık enflasyon senaryoları netleşmeye başladı.

Temmuz ayındaki %17,76'lık 6 aylık enflasyon oranı sonrasında 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında yeni hesaplamalar yapıldı. En düşük zam olasılığının gerçekleştiği senaryoda dahi taban maaşın 25 bin 601 liraya yükselmesi bekleniyor.

KRİTİK VERİ 3 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Zammın netleşmesinde belirleyici olan 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verilerinden ikincisi açıklanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyonunu 3 Eylül Perşembe günü kamuoyuyla paylaşacak. AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler ağustos ayında ortalama %1,86 enflasyon öngörüyor.

ÜÇ SENARYODA ZAM VE MAAŞ TABLOSU

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre şekillenen 3 farklı senaryo ve bunlara bağlı tahmini maaş artışları şu şekilde sıralanıyor:

TCMB Tahmini (%28 Yıl Sonu Enflasyonu): 6 aylık zam oranı yaklaşık %8,70 olacak. Bu oranla en düşük emekli aylığı 25 bin 601 TL seviyesine çıkacak.

Piyasa Katılımcıları Beklentisi (%29,43 Yıl Sonu Enflasyonu): 6 aylık zam oranı %9,92 olarak hesaplanıyor. Taban maaş 25 bin 601 TL'nin üzerine geçecek.

Ekonomik Görünüm Endeksi (%30,32 Yıl Sonu Enflasyonu): 6 aylık zam oranının %10,67 seviyesine ulaşması ve en düşük aylığın en yüksek seviyesini görmesi bekleniyor.

Ocak 2027'de maaşlara yansıyacak kesin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon verilerinin tamamının açıklanmasıyla netleşecek.