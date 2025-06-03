TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 1,53, yıllık bazda ise yüzde 35,41 olarak kaydedildi. Bu veriler, emeklilerin maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağına dair güçlü ipuçları veriyor.

Emeklilere yılda iki kez yapılan maaş zammı, enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu yılın ilk yarısındaki enflasyon verileri, milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyen maaş artışlarının boyutunu belirleyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 LİRA

Mayıs ayında açıklanan verilerle birlikte, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselmişti. Ancak bu maaşın daha da artıp artmayacağı, Haziran ayı enflasyon verilerine ve Meclis’in alacağı kararlara bağlı olacak.

YENİ ZAM İHTİMALİ

Resmi olmayan verilere göre, 2025 yılının ilk beş ayında kaydedilen enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda, en düşük emekli maaşına yüzde 15,09 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu durumda, maaş 16 bin 652 liraya kadar yükselebilir. Ancak, bu artışın gerçekleşebilmesi için Meclis’te yapılacak düzenlemenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekecek.

KARAR NE ZAMAN NETLEŞECEK?

En düşük emekli maaşına yapılacak zammın kesinleşmesi, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek. Meclis, enflasyon verilerini dikkate alarak bir karar alacak ve bu karar doğrultusunda zam yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİERİ İÇİN ZAM ORANI YÜZDE 15,09

Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3 ve Mayıs’ta yüzde 1,53 oranında maaş artışı yapılmıştı. Bu verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı şu an için yüzde 15,09’a ulaşmış durumda.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı netleşecek.

DÖNÜM NOKTASI TEMMUZ AYI!

Emekli maaşlarına yapılacak zam, enflasyon oranları ve Meclis’in alacağı kararlara göre şekillenecek. Temmuz ayında açıklanacak veriler, emekliler için önemli bir dönüm noktası olacak ve maaşlardaki değişiklikler resmiyet kazanacak.