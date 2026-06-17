Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği "Temmuz zammı ne kadar olacak?" sorusu, Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Hem SSK-Bağ-Kur emeklilerini hem de memur ve memur emeklilerini ilgilendiren bu artışlar aynı zamanda kıdem tazminatı tavanından 65 yaş aylığına, engelli yardımlarından bedelli askerlik ücretine kadar geniş bir yelpazeyi etkileyecek.

MERKEZ BANKASI ANKETİ VE ENFLASYON VERİLERİ NE DİYOR?

TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık kesinleşen rakamlar ve piyasa katılımcıları anketindeki 6 aylık ile yıl sonu tahminleri netleşti.

Mayıs ayı enflasyonu aylık bazda %1,71 olarak gerçekleşirken, ilk 5 aylık toplam enflasyon %16,61 olarak kayıtlara geçti. Piyasa anketinde yer alan gelecek aylara dair beklentiler ve yıl sonu tahminleri ise şu şekilde şekillendi:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN REKOR TAHMİN

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen, "Emeklinin 2026 Temmuz ve 2027 Ocak’ta gelecek en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunu yanıtlayan SGK uzmanı Emin Yılmaz, dikkat çeken verileri paylaştı.

Emin Yılmaz, zam oranları ve takvimiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Anket verilerini kullanarak Temmuz ayında %18,20, takip eden yılın Ocak ayında ise %9,26 enflasyon verisini hesaplayabiliriz. Tabii unutulmaması gereken, en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme gerektiğidir" dedi.

ADIM ADIM YENİ MAAŞ HESAPLAMALARI

Yılmaz'ın işaret ettiği enflasyon tahminleri doğrultusunda, şu an 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının yasal düzenleme yapılması halinde Temmuz ve önümüzdeki yılbaşında (Ocak 2027) geleceği seviyeler ortaya çıktı:

En düşük emekli maaşı olan 20.000 TL artışı için yasal düzenleme gerekli. İlk etapta 23.640 TL, yılbaşında ise 25.829 TL olabilir.