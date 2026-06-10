Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü, Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. 2026 yılının ilk yarısında uygulanan yüzde 18,6'lık toplu sözleşme zammı ve seyyanen artışların ardından, yılın ikinci yarısı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon verisi netleşti. Geriye sadece Haziran ayı verisi kalırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda zam senaryoları şekillendi.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI VE MASADAKİ İKİ SENARYO

Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen yüzde 16,6'lık enflasyon, memurlar için şimdiden yüzde 5,05'lik bir enflasyon farkı doğurdu. Mevcut toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, Temmuz ayı artış oranı kesinleşen verilere göre yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.

Haziran ayı verisi için ise iki güçlü tahmin öne çıkıyor:

1. Senaryo (Piyasa Katılımcıları Anketi): Haziran enflasyonunun yüzde 1,52 gelmesi durumunda, 6 aylık enflasyon yüzde 18,38'e, memur ve memur emeklisinin toplam zam oranı ise yüzde 14,11'e yükselecek.

2. Senaryo (TCMB Enflasyon Raporu): Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 26'lık enflasyon hedefi baz alındığında, 6 aylık enflasyon yüzde 17,38 seviyesinde kalacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 13,15 artış alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN TL SINIRINI AŞACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, masadaki bu iki senaryonun gerçekleşmesi durumunda, aile yardımı dahil en düşük maaşlarda yaşanacak değişim şu şekildedir:

En Düşük Memur Maaşı: Mevcut 61 bin 890 TL olan en düşük maaş, yüzde 13,15 zam senaryosunda 70 bin 030 TL'ye; yüzde 14,11 zam senaryosunda ise 70 bin 623 TL'ye çıkacak.

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: Mevcut 27 bin 772 TL olan aylık, yüzde 13,15 zamla 31 bin 424 TL'ye; yüzde 14,11 zamla ise 31 bin 691 TL'ye yükselecek.

NET ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kesin zam oranları, TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Kamu çalışanları zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz itibarıyla hesaplarında görecek. Memur emeklilerine ise Temmuz başında mevcut tarifeden ödeme yapılacak; zam farkları ise ay içinde belirlenecek tarihlerde hesaplara yatırılacak.

MESLEKLERE GÖRE TAHMİNİ TEMMUZ MAAŞLARI TABLOSU

Uzman Doktor (1/4): Mevcut: 150.426 TL | %13,15 zamlı: 170.217 TL | %14,11 zamlı: 171.651 TL

Profesör (1/4): Mevcut: 135.089 TL | %13,15 zamlı: 152.862 TL | %14,11 zamlı: 154.150 TL

Mühendis (1/4): Mevcut: 96.211 TL | %13,15 zamlı: 108.870 TL | %14,11 zamlı: 109.786 TL

Şube Müdürü (Üniv. Mez. 1/4): Mevcut: 94.384 TL | %13,15 zamlı: 106.803 TL | %14,11 zamlı: 107.701 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): Mevcut: 90.568 TL | %13,15 zamlı: 102.481 TL | %14,11 zamlı: 103.347 TL

Avukat: Mevcut: 90.000 TL | %13,15 zamlı: 101.835 TL | %14,11 zamlı: 102.699 TL

Başkomiser (3/1): Mevcut: 89.214 TL | %13,15 zamlı: 100.945 TL | %14,11 zamlı: 101.802 TL

Polis Memuru (8/1): Mevcut: 81.617 TL | %13,15 zamlı: 92.347 TL | %14,11 zamlı: 93.133 TL

Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut: 81.219 TL | %13,15 zamlı: 91.896 TL | %14,11 zamlı: 92.679 TL

Vaiz (1/4): Mevcut: 76.653 TL | %13,15 zamlı: 86.727 TL | %14,11 zamlı: 87.469 TL

Hemşire (Üniv. Mez. 5/1): Mevcut: 74.770 TL | %13,15 zamlı: 84.601 TL | %14,11 zamlı: 85.320 TL

Öğretmen (1/4): Mevcut: 73.368 TL | %13,15 zamlı: 83.019 TL | %14,11 zamlı: 83.720 TL

Teknisyen (Lise Mez. 11/1): Mevcut: 66.870 TL | %13,15 zamlı: 75.663 TL | %14,11 zamlı: 76.305 TL

Memur (Üniv. Mez. 9/1): Mevcut: 64.397 TL | %13,15 zamlı: 72.868 TL | %14,11 zamlı: 73.483 TL

Not: Maaş hesaplamalarına aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil edilmiştir.