Vücut tarafından kendi kendine sentezlenemeyen omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA) ile kolay sindirilebilen proteinler açısından zengin olan yağlı balıkların düzenli tüketimi, damarlarda plak oluşumunu ve iltihaplanmayı azaltırken sinir hücrelerini besleyerek beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor. Besin değeri ve yüksek omega-3 oranıyla öne çıkan 4 balık türü ile bu gıdalardan maksimum fayda sağlamanın yöntemleri belirlendi.

SOMON

Yüksek oranda omega-3 yağ asidi içeren somon, sinir hücre zarlarının temel yapısında yer alan DHA sayesinde odaklanma ve hafızayı güçlendirirken yaşlılıkta hafıza kaybı riskini düşürüyor. Etine turuncu rengini veren güçlü antioksidan astaksantin ise hücreleri serbest radikallerin etkisinden koruyor.

Düşük kalorili ve yüksek proteinli yapısıyla sağlıklı kilo kontrolünü destekleyen somonda, doğal avlanan türler daha fazla omega-3 barındırsa da standartlara uygun yetiştirilen çiftlik somonları da besin değerini koruyor. Somondaki faydalı yağların kaybolmaması için buharda pişirme, yağlı kağıtta fırınlama veya kısık ateşte mühürleme yöntemlerinin uygulanması öneriliyor.

USKUMRU

Deniz balıkları arasında en yüksek EPA ve DHA oranına sahip türlerden biri olan uskumru, kronik iltihabı azaltarak damar sertliği riskini önlemeye katkı sağlıyor. Uskumrunun içerdiği zengin B12 vitamini ve selenyum; kanda biriktiğinde damar duvarlarına zarar veren homosistein adlı amino asidin seviyesini kontrol altında tutarak beyne giden kan akışının ve oksijen iletiminin dengeli kalmasını sağlıyor.

SARDALYA

Besin zincirinin en alt basamağında yer alması ve kısa ömürlü olması nedeniyle cıva gibi ağır metalleri biriktirme riski oldukça düşük olan sardalya, yoğun besin içeriğiyle dikkat çekiyor. Omega-3'ün yanı sıra D vitamini ve kılçıklarıyla tüketildiğinde kalsiyum sağlayan sardalya, sinirsel gerginliği azaltmaya ve iç salgı fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı oluyor. Haftada yaklaşık 2 kez sardalya tüketiminin beyin esnekliğini ve kemik-eklem dayanıklılığını koruduğu belirtildi.

RİNGA BALIĞI

Somona eşdeğer miktarda faydalı yağ içermesine karşın daha ekonomik bir seçenek sunan ringa balığı, kötü kolesterolü (LDL) düşürüp iyi kolesterolü (HDL) artırarak kolesterol dengesini sağlıyor.

İçerdiği kolin ve demir ile sinir taşıyıcıların sentezinde rol oynayarak zihinsel berraklığı ve hızlı düşünmeyi destekleyen ringa balığının; buğulama, buharda pişirme veya ekşili çorba gibi yöntemlerle hazırlanması doğal yağlarının korunmasını sağlıyor.

BESİN DEĞERİNİ KORUMAJ İÇİN PİŞİRME ÖNERİLERİ

Omega-3 ve yağda çözünen vitaminlerin emilimini en üst düzeyde tutmak için pişirme yöntemleri belirleyici rol oynuyor. Yüksek sıcaklıkta bol yağda kızartma işlemi doğal yağ bağlarını parçalayıp zararlı oksidasyon maddeleri ürettiğinden bu yöntemden kaçınılması gerekiyor.

Bunun yerine buharda pişirme, kısık ateşte buğulama ve yağlı kağıtta fırınlama öne çıkarken; balığın C vitamini zengini yeşil sebzeler, limon ve taze otlarla birlikte tüketilmesi besin emilimini artırıyor.